Голая Хлои Кардашьян продемонстрировала свои пышные формы

Модель снялась обнаженной для новой коллекции своего бренда

Семейство Кардашьян любит делиться пикантными кадрами. В этот раз поклонников порадовала Хлои Кардашьян. Правда в этот раз она решила совместить приятное с полезным и снялась топлес для своего бренда одежды и обуви Good American. Фото она опубликовала в Instagram на страничке бренда.

На снимках для новой коллекции своего бренда Хлои позирует в замшевых ботфортах. Обнаженную грудь она прикрыла рукой.

Хлои Кардашьян Фото: Good American

На другом же кадре Хлои позирует в черных трусиках и ботфортах. На этом снимке одна из сестер Кардашьян продемонстрировала свои подтянутые ягодицы.

Хлои Кардашьян Фото: Good American

В комментариях обсуждают не столько новую коллекцию обуви, сколько провокационные фото. Стоит отметить, что подписчикам в Instagram такая реклама понравилась. "Супермодель", "Вау", "Лучшая", "Будоражит", – написали поклонники.

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