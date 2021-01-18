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Хит Сергея Бабкина стал саундтреком к четвертому сезону "Выходите без звонка"

Сегодня, 16:45

Известная песня 2018 года прозвучит в полюбившемся зрителям сериале

1 февраля в 17:00 на телеканале "Украина" стартует премьера четвертого сезона 40-серийного детективного сериала "Выходите без звонка", снятого по заказу телеканала "Украина" кинокомпанией "Три-Я-Да Продакшн". Романтическая композиция Сергея Бабкина стала саундтреком нового сезона.

Кроме захватывающей детективной истории, главный герой сериала, Богдан, предстанет перед непростым личным выбором, который изменит его жизнь. Основной музыкальной темой сезона популярного сериала стал чувственный трек музыканта Сергея Бабкина "Де би я".

"Я очень рад, что песня живет так долго, и в очередной раз каждый слышит в ней свою историю", – поделился Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: instagram.com/babkin_official

Кроме захватывающего детективного сюжета, в четвертом сезоне главному герою сериала, Богдану, придется решить, готов ли он к смене семейного статуса, и каким будет его будущее с любимой женщиной, напарницей Надеждой, роль которой исполняет актриса и супруга Романа Семисала Светлана Шекера. Пара поддерживает друг друга не только в реальной жизни, но и в кадре, где работа, порой, бывает опасной.

"Роман профессионал, ему очень все это нравится. Он часто сам предлагает режиссёру разные идеи рукопашных схваток в кадре. Даже, когда у меня по сценарию были боевые сцены, супруг устраивал мне мастер-класс. Я же девочка, у меня сразу паника, а он все объяснил, в том числе, и как с оружием обращаться", – поделилась Светлана Шекера об опыте совместных съемок с супругом Романом Семисалом.

"Выходите без звонка – 4"
"Выходите без звонка – 4"
Фото: пресс-служба

Четвертый сезон сериала "Выходите без звонка" порадует зрителя полюбившимся героями и новыми персонажами. В продолжении истории Богдан решится на смену профессии и семейного положения. Надя узнает, что ее сыну грозит смертельная опасность. Генка и Алина будут радоваться первому опыту отцовства. Петрович получит компенсацию за неудавшуюся свадьбу, а Сашка будет ждать, пока Тарас исправит ошибку молодости.

Премьера нового сезона сериала "Выходите без звонка" состоится 1 февраля в 17:00 на телеканале "Украина".

Смотрите клип на песню "Де би я" Сергея Бабкина:

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сериалы саундтрек Сергей Бабкин Выходите без звонка
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