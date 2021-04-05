Хилари Дафф показала новорожденную дочку: трогательные фото
Актриса в третий раз стала мамой
Певица и актриса Хилари Дафф в конце марта в третий раз стала мамой. Она родила дочку, которую назвала Мэй Джеймс Бэйр. В Instagram Хилари опубликовала несколько первых фотографий новорожденной.
На одном из кадров 33-летняя звезда держит маленькую дочку на руках, не скрывая ее лица, как это делают многие родители.
На второй фотографии малышка Мэй уже на руках у своей старшей сестрички Бэнкс. Обе одеты в одинаковые пижамы.
Хилари Дафф родила третьего ребенка 24 марта от музыканта группы The Come Clean Мэттью Кома. Роды звезды проходили дома.
Пара также воспитывает общую дочь Бэнкс и сына Луку, от предыдущего брака Хилари.
Ранее сообщалось, что 42-летняя топ-модель Летиция Каста родила четвертого ребенка.
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