Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Хилари Дафф показала новорожденную дочку: трогательные фото

Сегодня, 09:23

Актриса в третий раз стала мамой

Певица и актриса Хилари Дафф в конце марта в третий раз стала мамой. Она родила дочку, которую назвала Мэй Джеймс Бэйр. В Instagram Хилари опубликовала несколько первых фотографий новорожденной.

На одном из кадров 33-летняя звезда держит маленькую дочку на руках, не скрывая ее лица, как это делают многие родители.

Фото: instagram.com/hilaryduff

На второй фотографии малышка Мэй уже на руках у своей старшей сестрички Бэнкс. Обе одеты в одинаковые пижамы.

Фото: instagram.com/hilaryduff

Хилари Дафф родила третьего ребенка 24 марта от музыканта группы The Come Clean Мэттью Кома. Роды звезды проходили дома.

Читайте также:
"Ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск впервые стала мамой (фото)

Пара также воспитывает общую дочь Бэнкс и сына Луку, от предыдущего брака Хилари.

Фото: instagram.com/hilaryduff

Ранее сообщалось, что 42-летняя топ-модель Летиция Каста родила четвертого ребенка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Олег Сенцов впервые рассказал о женщине, которая родила ему дочку Дочь Заворотнюк трогательно поздравила актрису с юбилеем и показала фото с ней Где девочку потеряли? Фанаты Alyosha обиделись на певицу из-за фото детей
Хилари Дафф дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда

Популярные статьи

Сегодня, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Сегодня, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 06:10Фаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Вчера, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

В полуфинале Маски рассекретили Циклопа

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

3 апреляNo Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

3 апреляЗвездно

Звезда Бриджертонов покинул сериал на пике популярности

3 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

2 апреляЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в пятом выпуске

2 апреляАктуально

Михаил Поплавский презентовал клип на легендарный хит "Сало"

2 апреляВкусно

Что едят на завтрак итальянцы – рецепт омлета фриттаты

2 апреляTravel

Кипр, Хорватия, Таиланд и Турция назвали условия отдыха для украинских туристов

Новости партнеров

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
СМИ показали, где живет Олег Винник
СМИ показали, где живет Олег Винник
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять