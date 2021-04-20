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Хилари Дафф объяснила, зачем взяла детей на роды и рассказала им о менструации

Сегодня, 16:50

Недавно актриса в третий раз стала мамой. Ее 9-летний сын и 2-летняя дочь присутствовали на домашних родах

Хилари Дафф можно назвать примерной мамой, которая всерьез обеспокоена воспитанием своих детей. В марте актриса родила третьего ребенка, а ее дочь и сын наблюдали за этим.

Накануне Хилари Дафф стала гостьей подкаста Informed Pregnancy, где объяснила, зачем ее 9-летний сын Лука присутствовал на домашних родах. По словам звезды, мальчик должен больше знать об этом процессе, чтобы в будущем он с уважением относился к решению мамы своих детей касательно родов.

Актриса Хилари Дафф
Актриса Хилари Дафф
Фото: instagram/hilaryduff/

"Я хочу, чтобы тогда, когда Лука захочет стать отцом, он уважал выбор своей партнерши рожать дома или в больнице", – сказала Хилари.

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Она добавила, что ее сын знает о менструации, и что в ее семье такой разговор – это нормально.

Дети Хилари Дафф
Фото: instagram.com/hilaryduff

"Он знает все о менструациях и для меня важно нормализовать этот разговор с ним для всех женщин, которые будут в его жизни", – добавила знаменитость.

К слову, свою дочь Бэнкс Хилари тоже рожала дома, при сыне. В тот день мальчику разрешили пропустить школу и быть дома с матерью.

24 марта у 33-летней Хилари Дафф и 33-летнего музыканта Мэттью Комы родилась девочка, которую назвали Мэй. Пара также воспитывает 2-летнюю Бэнкс и 9-летнего Луку от предыдущего брака Дафф с хоккеистом Майком Комри.

Ранее мы писали, что 20-летняя дочь Михаила Ефремова стала парнем и назвала себя Сережей.

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