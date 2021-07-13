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Харрисону Форду – 79! 5 крутых фильмов со звездой Индианы Джонса и Звездных войн

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
13 июля, 15:26
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Сильные духом, отважные и мужественные персонажи, которых воплотил на экране Харрисон Форд, полюбились миллионам зрителей
Харрисон Форд в роли Индианы Джонса
Харрисон Форд в роли Индианы Джонса / Фото: themoviedb.org

Харрисон Форд – один из наиболее востребованных и высокооплачиваемых киноактёров последней четверти ХХ века, а на его счету почти шестьдесят кинофильмов. Большую известность ему принесла роль космического пилота Хана Соло в серии фильмов "Звёздные войны" и роль искателя приключений в "Индиане Джонсе: В поисках утраченного ковчега" и последующих сиквелах.

За роль в романтическом триллере "Свидетель" Харрисон Форд был номинирован на "Оскар". По случаю дня рождения актера вспоминаем самые крутые фильмы с его участием.

Недавно мы делились 5 лучшими фильмами с Сильвестром Сталлоне к его 75-летию.

"Свидетель"

Фильм рассказывает о быте амишей – христианского течения, приверженцы которого отвергают многие современные технологии и удобства, отличаются простотой жизни и живут в закрытых общинах. На автовокзале убит полицейский. Свидетелем убийства случайно стал мальчик-амиш. Он опознал в убийце полицейского инспектора из департамента по борьбе с наркотиками. Для безопасности мальчика к нему приставили охрану – героя Харрисона Форда, Джона Бука, который селится вместе с амишами в их общине. Местные жители с настороженностью относятся к чужаку, однако между Джоном и матерью мальчика возникают взаимные чувства.

"Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега"

Приключенческий фильм с элементами фантастики, действия которого происходят в середине тридцатых годов ХХ в. Индиана Джонс – известный археолог и специалист по оккультным наукам по заказу военной разведки США отправляется на поиски уникальной реликвии священного Ветхозаветного Ковчега. Ему необходимо добыть ковчег раньше, чем это смогут сделать нацисты и его конкурент французский археолог Рене Беллок. В поисках его помощниками будут старый друг Саллах и бывшая возлюбленная Мэрион Рэйвенвуд. Приключения, полные опасностей, мистики, неожиданностей только начинаются.

"Шесть дней, семь ночей"

Молодая девушка, успешный редактор гламурного журнала, Робин Монро отправляется в отпуск вместе со своим возлюбленным Фрэнком Мартином. На остров их доставил своевольный и ворчливый пилот по имени Куинн Харрис. Но влюблённые быстро забывают о сложностях перелёта как только оказываются на пляже. Фрэнк делает Робин предложение. Внезапно Робин вызывают из-за рабочих проблем. Есть только один способ вернуться на Таити – лететь с тем же пилотом Куинном Харрисом. Во время полёта Робин и Куинн попадают в грозу, самолёт совершает вынужденную посадку на необитаемом острове. Им приходится учиться выживать в диких условиях. Столь разные люди поневоле сближаются.

"Самолёт президента"

1997 год. Власть в Казахстане захвачена коммунистами с намерением возродить СССР. Спецназ США проводит операцию по захвату и обезвреживанию казахского диктатора, генерала Ивана Радека. Президент США, Джеймс Маршалл присутствует на церемонии, посвящённой аресту Радека. Он произносит жёсткую речь о новой политике неприятия террора и вылетает из Москвы в США, совершенно не подозревая, что во время посадки на президентский самолёт под видом журналистов проникла группа коммунистов с целью освободить своего лидера из тюрьмы.

"Звёздные войны: Пробуждение силы"

Харрисон Форд возвращается к культовой роли Хан Соло в седьмом эпизоде саги "Звездные войны". По сюжету, происходит бесследное исчезновение могучего джедая Люка Скайуокера. За время его отсутствия из осколков и пепла Галактической Империи возник Первый Орден – страшная организация, цель которой обнаружить и уничтожить первого Джедая. Генерал Сопротивления Лея Органа безрезультатно пытается разыскать своего брата Люка Скайуокера. Ведь только Люку под силу восстановить мир и справедливость в галактике. Лея отправляет лучшего своего пилота на Джакку, где нашёлся след, ведущий к Люку…

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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