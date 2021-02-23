Гросу о романе с Полянским: "Мне нужно быть влюбленной"

Артистка снова ушла от ответа на вопрос об отношениях с актером

Роман Полянский – актер театра и кино. Звезда российских сериалов "Мамочки", "Роман с прошлым", "Город невест", "Чистая психология" и других. Режиссер сериала "Двое над пропастью". С ним Алина Гросу познакомилась два года назад на съемках трилогии "Дико любила Вову", в которой Роман сыграл возлюбленного Гросу.

Недавно Роман в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle намекнул на то, что у них с Алиной давно завязались романтические отношения, однако пока что пара не спешит объявлять об этом официально и уходят от ответа.

"Мое сердце не может быть никем не занятым, потому что мне постоянно, для того, чтобы создавать что-то, нужно быть влюбленной", – говорит Гросу в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

А на прямой вопрос журналистки "Зіркового шляху" о том, пара они с Романом или нет, Алина ответила: "Не знаю".

Алина Гросу и Роман Полянский Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, что Роману Полянскому и Алине Гросу долгое время приписывают романтические отношения, однако певица то и дело называла актера "просто другом". В прошлом году артистка со скандалом развелась со своим супругом Александром спустя год после свадьбы. Теперь особое внимание фанаты Алины стали уделять ее отношениям с Романом.

Напомним, что недавно Алина Гросу и Роман Полянский выпустили совместную песню "Полотенце".

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