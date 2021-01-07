Григория Чапкиса снова госпитализировали после перенесенной двусторонней пневмонии

Об этом сообщил сын хореографа

90-летнего украинского хореографа и судью шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса после перенесенной двусторонней пневмонии снова госпитализировали. Об этом сообщил его сын Грег у себя в Instagram.

Сын призвал всех молиться за здоровье его отца.



Напомним, что вдекабре Григория Чапкиса госпитализировали в больницу с двусторонней пневмонией. В канун Нового года хореографа выписали. Ранее сын Чапкиса рассказывал, что его отцу стало лучше.

Сам Григорий Николаевич тоже выходил на связь с поклонникам и опубликовал селфи с больницы. Также хореограф рассказывал, что за ним хорошо ухаживают медики, он принимает антибиотики. Тест на COVID-19 показывал негативный результат. В недавнем интервью он признался, что "боится смерти" и "переживает за свою молодую супругу".

Ранее сын Григория Чапкиса рассказал, что думает о молодой жене его отца.

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