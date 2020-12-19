Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

Хореограф дважды прошел тест на коронавирус

90-летнего украинского хореографа и судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса госпитализировали в больницу с двухсторонним воспалением легких после ухудшения самочувствия три дня назад.

Об этом сообщил сам артист, пишет "Гордон".



Чапкис рассказал, что в больнице он уже четвертый день, а накануне госпитализации ночью у него ухудшилось самочувствие и он заподозрил коронавирус.



"Мне стало плохо... я начал задыхаться... Думал, что это коронавирус", – отметил он.

Хореограф также рассказал, что в больнице у него взяли все анализы, в том числе на COVID-19, и через два дня сообщили, что тест отрицательный, но он решил его перепроверить и заказал в частной компании.



"Ко мне приехали, взяли еще раз, и через два часа (это частная фирма) сообщили, что нету вируса", – сказал он.



Чапкис лечится в 12-й горбольнице Киева, его изолировали в одиночную палату в ортопедическом отделении.



"Меня изолировали... мне выходить нельзя... никого не пускают", – добавил артист.

Ранее мы сообщали, что 90-летний хореограф Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года и является ровесницей его старшей внучки.

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