Григорий Решетник впервые показал лицо третьего сына: "Наш Александр" (фото)
Малыш родился 28 ноября прошлого года
Украинский актер и ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник, который недавно стал многодетным отцом, впервые показал лицо своего третьего сына – Александра.
Григорий вместе с сыном и супругой Кристиной украсил обложку журнала "Отдохни".
"Знакомьтесь ближе, наш Александр", – подписал фото Решетник в Instagram.
Малыш появился на свет еще осенью прошлого года – 28 ноября.
"Теперь я – многодетный папа. У нас родился третий сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", – делился тогда эмоциями Григорий.
Отметим, что Кристина и Григорий воспитывают еще двоих старших сыновей – Диму и Ваню.
Напомним, Валерий Меладзе показал редкое фото с 17-летним сыном от Альбины Джанабаевой.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное