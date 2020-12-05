Григорий Решетник рассекретил имя третьего сына

Телеведущий рассказал, как они с женой решили назвать сына

На прошлой неделе телеведущий Григорий Решетник стал многодетным отцом. Супруга Кристина родила третьего сына. В Instagram ведущий рассказал, как они с женой назвали ребенка.

Григорий опубликовал трогательное фото, на котором они в одинаковых красных кофтах с супругой счастливые смотрят на маленького сыночка.

"Александр Григорьевич Решетник!" – коротко подписал телеведущий.

Григорий Решетник Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Также новое фото опубликовала Кристина Решетник.

Григорий Решетник Фото: instagram.com/grisha_reshetnik



Григорий и Кристина Решетник считаются одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. Они поженились в 2010 году. Пара воспитывает двух сыновей – семилетнего Ивана и трехлетнего Дмитрия. О третьей беременности счастливая пара сообщила в июле. Как рассказывал ведущий, Кристина забеременела во время семейного отпуска на Мальдивах. Григорий Решетник признавался, что они с супругой всегда мечтали о третьем ребенке.

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