Григорий Герман встретит Новый год в пустом доме, но в компании самих родных людей

Он рассказал, во что будет одет в праздничную ночь и какие подарки подарит близким

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман стал участником праздничного шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна". За кулисами части грандиозного шоу под названием "Крейзи-караоке" телезвезда рассказал, чем запомнился ему 2020 год и как планирует встретить 2021-ый.

Григорий, в шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" ваш коллега Анатолий Анатолич исполнит новогоднюю песню. А вы поете в караоке? И имеете ли любимую песню?

Нет, в караоке я не пою, пою просто так – в машине, дома, в душе и в студии "Ранку з Україною". Мария Мельник, привет! Она любит слушать, как я пою. Любимую песню назвать не могу. Я очень люблю джаз, новогодние песни и признаюсь – петь их могу даже летом. Понимаете, я не могу назвать любимое блюдо, потому что их как минимум 10-15. Так же я не могу сказать, какая моя любимая песня, потому что их минимум 20-30.

Ведущий Григорий Герман Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Признавайтесь, где будете праздновать Новый год?

На самом деле, планировали дома, но недавно у нас возникла идея, чтобы хотя бы часть новогодней ночи провести в нашей новой квартире. Дело в том, что в этом году мы стали счастливыми обладателями нового жилья. И да, к празднику там не будет еще вообще ничего – будут проводиться ремонтные работы, то есть будет один бетон и кирпич. Но, несмотря на это, нам очень хочется встретить Новый год там.

Это квартира или дом и где территориально расположено ваша новое жилье?

Это двухэтажная квартира с небольшой террасой. А находится она в очень живописном районе Киева. Надо же так, чтобы было удобно добираться на утренние эфиры.

Ведущий Григорий Герман с коллегами Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Если не секрет, сколько стоит?

Этот вопрос немного не ко мне, а скорее к жене. Она у нас министр финансов и точно знает (смеется).

А могли бы назвать это приобретение главным событием 2020-го года?

На самом деле, квартиру мы приобрели еще в 2019-м году. Просто очень долго выпестовали дизайн проект. И даже до сих пор продолжаем над ним работать. Думаю, что скоро я в своих социальных сетях начну раскрывать не только кулинарные рецепты и писать о своей жизни, но и делиться рекомендациями и интересными фактами строительства.

Ссоритесь ли вы с женой по поводу ремонта?

Абсолютно нет. Потому что у нас с Иришей очень схожие вкусы и взгляды. А если и возникает вопрос, типа: "Какого же цвета сделать лестницу?" – просто набрасывает варианты и сходимся на одном. Мы можем совершенно спокойно, на счет 3 назвать цвет, и он совпадет. Поэтому ссор у нас не возникает.

Интересная идея встретить Новый год, возможно, знаете и в каком наряде будете? Следите за цветами...

Нет. Потому что у нас всегда фэмили-лук и догадайтесь, кто им занимается? Конечно же, моя любимая (улыбается).

Ведущий Григорий Герман с семьей Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что подарите близким? Какой бюджет потратите на презенты?

Честно скажу, еще не прикидывали. Ждали писем Санте от детей. Но, я думаю, что как и в прошлом году, это будет что-то очень душевное и символическое. А в этом и кроется основная суть. Как-то так сложилось, что мы ни разу не дарили родственникам слишком дорогие подарки, например, машину. На такие символические праздники, подарки должны быть от души. Это может быть что-то маленькое, возможно, сделанное вручную. Главное, чтобы в этом предмете была видна наша любовь и уважение.

Вспомните, сколько потратили на подарки в прошлом году и уменьшится ли сумма, из-за карантина?

В прошлом году потратили около 10 000 гривен. А уменьшим ли сумму из-за карантина? Думаю, нет. Если и уменьшим, то только потому, что уменьшится количество людей, с которыми мы сможем встретиться. Однако они знают о нашей любви и без подарков, так же, как и мы.

А загадываете ли желания в Новый год? Какое из них не сбылось в 2020-м?

Загадывал желание и всегда это делаю. На самом деле, все, что я загадывал на 2020 год – сбылось. Это если сделать скидку на пандемию и все, что происходило, как изменился наш мир. Главное, что все здоровы, что есть прекрасная работа и мы начали воплощать наш ремонт.

Читайте также про год Быка: как менялись события каждые 12 лет и чего ждать в 2021 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться