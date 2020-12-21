Заболевший пневмонией Чапкис рассказал, что переживает: "Больше всего цепляет страх смерти"

Артист также признался, что беспокоится о жене

Знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис, который попал в больницу с тяжелым воспалением легких, в интервью изданию "ГОРДОН" признался, что большего всего сейчас "боится смерти" и "переживает за свою молодую супругу".

Несколько дней назад 90-летнему артисту стало плохо и его срочно госпитализировали с двухсторонней пневмонией. По словам Григория Николаевича, в больнице, где он лежит, – хорошие условия и медики. Сейчас состояние артиста стабилизировалось, но остались опасения, что он мог подхватить коронавирус (хоть и тесты – отрицательные).

Григорий Чапкис Фото: facebook.com/grigoriy.chapkis

"Врачи в недоумении, ведь у меня все хорошо – температура, давление в норме, сердце работает хорошо – но есть воспаление легких. Я понимаю, что завишу от бога. Но я не хочу, чтобы стало хуже. Закашляюсь и первая мысль – смерть идет. Я открываю окна и начинаю ходить. Мне страшно. Больше всего меня цепляет этот страх смерти", – рассказал хореограф.

Он также признался, что очень переживает за свою молодую супругу (возлюбленная хореографа моложе его на 52 года).

"Я опасаюсь, что мог заразить свою жену. Это меня волнует. Я вообще больше всего сейчас переживаю за свою жену. Я же пообещал сделать ее счастливой, а тут такие проблемы", – поделился Чапкис.

Ранее мы сообщали, что 90-летний хореограф Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года и является ровесницей его старшей внучки.

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