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Столько уколов, что сидеть не на чем: Чапкис вышел на связь после очередной госпитализации

Сегодня, 18:33

У хореографа уже негативный тест на коронавирус

90-летний украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис, которого вчера снова госпитализировали, получил негативный результат на коронавирус. По словам хореографа, его состояние на данный момент удовлетворительное. Об этом Григорий Чапкис сам заявил изданию "Гордон".

В начале январе хореограф был выписан из больницы, но после результатов анализов по настоянию врачей артист снова был госпитализирован. Сейчас воспаление легких у Григория Чапкиса все еще продолжается, но температура, пульс и остальные показатели в норме. Помимо этого повторный тест дал отрицательный результат, что уже является победой.

Григорий Чапкис
Григорий Чапкис
Фото: instagram.com/gregory_chapkis

По словам Григория Чапкиса, у него нет аппетита, ему нужно пить много воды, но желания нет. Кроме этого врачи делают столько уколов, что уже "сидеть не на чем".

"Единственное, что меня еще держит на этой земле, – звонки друзей и знакомых. Это самое лучшее лекарство", – прокомментировал изданию Григорий Чапкис.

Отметим, что Григорий Чапкис заболел двусторонней пневмонией в декабре прошлого года и был госпитализирован в одну из больниц Киева.

Напомним, что ранее Григорий Чапкис опубликовал селфи из больницы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Григорий Чапкис коронавирус Танці з зірками
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