"Грешно быть такой красивой": молодая жена Петросяна сменила имидж

Татьяна покорила поклонников элегантным образом

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая недавно решила отдохнуть отдельно от семьи, решила поэкспериментировать с имиджем. На своей страничке в Instagram она поделилась кадром из новой фотосессии.

Для фото она выбрала черное в клетку платье и сапожки на каблуке. Элегантный образ дополнила черная шляпа и сумочка. Стоит отметить, что в повседневной жизни жена юмориста почти не пользуется косметикой, носит очки и предпочитает мешковатую одежду.

Татьяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

Историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил смену имиджа и написал жене Петросяна комплимент: "Грешно быть такой красивой".

Подписчики отметили, что Татьяне очень идет такой образ.

"Обаятельная", "Вы очень красивая", "Все очень стильно и нетривиально!", "Нет слов от восхищения", "Вам очень идет макияж", – написали в Сети

Напомним, Татьяна Брухунова – помощница Евгения Петросяна и его пятая супруга. Они поженились в декабря 2019 года. Пара воспитывает сына Вагана.

Ранее жена Евгения Петросяна опубликовала фото в непривычном образе.

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