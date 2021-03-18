Грабитель банков из-за любви решил вернуть ФБР 9 млн долларов
Фильм "Честный вор" с Лиамом Нисаном теперь можно посмотреть онлайн
Нашумевший фильм "Честный вор" с обаятельным Лиамом Нисаном, который вскоре перестанет сниматься в боевиках, теперь можно посмотреть в онлайн-кинотеатре на OLL.TV. Экшн-триллер вышел в 2020-м, но из-за карантина многие не смогли увидеть его на больших экранах. Теперь зрители могут посмотреть его прямо дома онлайн.
По сюжету, профессиональный грабитель банков Том Картер, который за свою "карьеру" насобирал семь миллонов долларов, уходит в отставку. А причиной тому – женщина. Том влюбился в очаровательную работницу банка, Энни, и теперь хочет насладиться обыкновенной жизнью. Но не так легко сменить свою жизнь после долгих лет грабежей. Тому предстоит борьба с коррумпированными копами, которые оказались намного большими злодеями, чем он сам, и, спасение любимой, конечно же.
Интересные факты о фильме "Честный вор":
- Фильм является второй режиссерской работой Марка Уильямса, дебютировавшего с фильмом "Охотник с Уолл-стрит". Марк Уильямс прославился как сценарист: среди его работ мегахит "Расплата" с Беном Аффлеком и сериал "Озарк".
- Участие Лиама Нисона позволило режиссеру привлечь к съемкам других звездных актеров: Кейт Уолш ("Анатомия страсти"), Роберта Патрика (Терминатор 2), Джая Кортни ("Дивергент", "Отряд самоубийц") и Джеффри Донован ("Притворщик", "Подмена").
- После съемок в "Снегоуборщике" Лиам Нисон заявил, что больше не намерен сниматься в боевиках из-за возраста. Сейчас британскому ирландцу 68 лет. Так что роль в фильме "Честный вор" стала одной из последних для актера в этом жанре.
- Это уже третий боевик, в котором персонаж Лиама Нисона обвиняется в преступлении, которого он не совершал. Такая же ситуация разыгрывается в фильмах "Воздушный маршал" (2014) и "Заложница 3" (2015).
- Актеры Энтони Рамос и Жасмин Сифас Джонс, которые в этом фильме играют агента Рамона Холла и Бет Холл, помолвлены в реальной жизни. Они познакомились во время игры в бродвейском мюзикле "Гамильтон" (2020).
Кстати, в онлайн-кинотеатре также можно увидеть нашумевший украинский фильм "Захар Беркут", который смотрят даже в Японии и Южной Корее.
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