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Грабитель банков из-за любви решил вернуть ФБР 9 млн долларов

Сегодня, 11:54

Фильм "Честный вор" с Лиамом Нисаном теперь можно посмотреть онлайн

Нашумевший фильм "Честный вор" с обаятельным Лиамом Нисаном, который вскоре перестанет сниматься в боевиках, теперь можно посмотреть в онлайн-кинотеатре на OLL.TV. Экшн-триллер вышел в 2020-м, но из-за карантина многие не смогли увидеть его на больших экранах. Теперь зрители могут посмотреть его прямо дома онлайн.

"Честный вор"
"Честный вор"
Фото: youtube.com

По сюжету, профессиональный грабитель банков Том Картер, который за свою "карьеру" насобирал семь миллонов долларов, уходит в отставку. А причиной тому – женщина. Том влюбился в очаровательную работницу банка, Энни, и теперь хочет насладиться обыкновенной жизнью. Но не так легко сменить свою жизнь после долгих лет грабежей. Тому предстоит борьба с коррумпированными копами, которые оказались намного большими злодеями, чем он сам, и, спасение любимой, конечно же.

Интересные факты о фильме "Честный вор":

  • Фильм является второй режиссерской работой Марка Уильямса, дебютировавшего с фильмом "Охотник с Уолл-стрит". Марк Уильямс прославился как сценарист: среди его работ мегахит "Расплата" с Беном Аффлеком и сериал "Озарк".
  • Участие Лиама Нисона позволило режиссеру привлечь к съемкам других звездных актеров: Кейт Уолш ("Анатомия страсти"), Роберта Патрика (Терминатор 2), Джая Кортни ("Дивергент", "Отряд самоубийц") и Джеффри Донован ("Притворщик", "Подмена").
  • После съемок в "Снегоуборщике" Лиам Нисон заявил, что больше не намерен сниматься в боевиках из-за возраста. Сейчас британскому ирландцу 68 лет. Так что роль в фильме "Честный вор" стала одной из последних для актера в этом жанре.
"Честный вор"
смотрите на olltv
Смотреть
  • Это уже третий боевик, в котором персонаж Лиама Нисона обвиняется в преступлении, которого он не совершал. Такая же ситуация разыгрывается в фильмах "Воздушный маршал" (2014) и "Заложница 3" (2015).
  • Актеры Энтони Рамос и Жасмин Сифас Джонс, которые в этом фильме играют агента Рамона Холла и Бет Холл, помолвлены в реальной жизни. Они познакомились во время игры в бродвейском мюзикле "Гамильтон" (2020).

Кстати, в онлайн-кинотеатре также можно увидеть нашумевший украинский фильм "Захар Беркут", который смотрят даже в Японии и Южной Корее.

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