"Голос країни. Перезавантаження": когда стартует шоу

В новом сезоне вокального проекта зрителей ждет много сюрпризов

Премьера нового сезона проекта "Голос країни" с обновленным тренерским составом, в который вошли MONATIK, DOROFEEVA, Олег Винник и Тина Кароль, состоится 24 января.

Споют на "слепых прослушиваниях" фанат "Голосу країни" из Китая, а также вокалист из Марокко, парень с уникальным женским голосом и вокалист, который сопровождал своим пением показы мировых модных брендов.

"Голос країни" стартует 24 января Фото: пресс-служба

На вокальное шоу в этом году придут не только начинающие, но и опытные звезды. Так, на сцену "Голосу країни" выйдут Надежда Мейхер и заслуженный артист Украины и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк. Также зрителей ожидает сенсационное возвращение на большую сцену известного дуэта, поставленного на паузу.

Новым ведущим бэкстейджа стал известный шоумен и радиоведущий Слава Демин. Все выпуски бэкстейджа можно будет посмотреть на YouTube-канале "Голосу країни".

Напомним, Надя Дорофеев сменила имидж и стала похожа на Тину Кароль на "Голосі країни".

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