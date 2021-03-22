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Голос країни-11: супруг Ольги Сумской зажигательно спел хит Олега Винника "Вовчиця" (видео)

Сегодня, 16:13

Виталий Борисюк принял участие в вокальных боях

В последнем выпуске вокальных боев шоу "Голос країни-11" выступил Виталий Борисюк – актер театра и кино, супруг известной украинской актрисы Ольги Сумской.

На сцене он исполнил хит Олега Винника "Вовчиця". Его соперником на этапе боев стал моряк Владимир Каверин, который и покинул проект. Этот факт, к слову, не одобрили зрители, болевшие за Каверина.

В комментариях многие усомнились в том, что на проекте все взаправду и не решено заранее.

Отметим, что на этапе слепых прослушиваний из всех тренеров к Виталию повернулся только Олег Винник.

"В одном из интервью я как-то пошутил, что мы споем с Винником в дуэте black and white – беленький и черненький", – сказал Борисюк.

Похоже, что на шоу у него еще будет такая возможность. А в комментариях тем временем все просят "вернуть моряка" на шоу и возмущаются тем, что Олег Винник не дал ему шанс продолжить участие в проекте.

Скриншот: YouTube

Напомним, 18-летний TikTok-блогер похитил сердце Нади Дорофеевой на "Голосі країни-11".

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