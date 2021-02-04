Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Голос країни 11": на шоу придет внучка Виктора Ющенко (фото)

Сегодня, 16:40

Девушка исполнит хит группы KAZKA

В воскресенье, 7 февраля, покажут третий эпизод "слепых прослушиваний" "Голосу країни-11". Ранее мы рассказывали, как прошел второй выпуск проекта.

На сцене проекта на этот раз попробуют свои силы внучка экс-президента Виктора Ющенко Доменика Ющенко и певица Мила Нитич, которая уже участвовала в первом сезоне "Голосу країни" 10 лет назад, а также – многие другие интересные участники.

Доменика, к слову, споет известный на весь мир хит группы KAZKA – "Плакала".

"У меня есть, с кого брать пример – это мой дедушка. Он внес вклад в историю Украины, а я бы хотела сделать вклад в музыкальную историю страны. Семь лет жизни моей мечтой был "Голос країни". Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене "Голосу країни", чтобы он мной гордился", – комментирует Доменика свое участие в шоу, сообщает пресс-служба.

Доменика Ющенко-Гончар, Виктор Ющенко
Доменика Ющенко-Гончар, Виктор Ющенко
Фото: Facebook, пресс-служба

Доменике Ющенко 19 лет, она – дочь Виталины Ющенко – дочки Виктора Ющенко от брака со Светланой Колесник.

Доменика активно ведет свой Instagram-профиль, где публикует фото из повседневной жизни, за которой следит почти 14 тысяч подписчиков.

Скриншот: instagram.com/domenika_yushchenko

Ранее мы сообщали, что Дан Балан вернется на "Голос країни".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Никита Ломакин на "Голосі країни 11" волшебно исполнил песню из "Титаника": видео Тина Кароль vs Надя Дорофеева на "Голосі країни 11": чей образ лучше Экс-военный и участники Нацотбора на "Евровидение": все о первом выпуске "Голосу країни 11"
Голос країни 11
Реклама

Новости партнеров

Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Панеттьери изменила имидж и стала настоящей красоткой
Панеттьери изменила имидж и стала настоящей красоткой
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Ходченкова без штанов довела россиян до исступления
Ходченкова без штанов довела россиян до исступления

Популярные статьи

Сегодня, 16:47Фаново

День Валентина-2021: что это за праздник для влюбленных и одиноких

Сегодня, 13:15Здорово

Что такое рак: причины, основные симптомы и лечение онкологии

Сегодня, 09:30Звездно

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Вчера, 18:00Вкусно

Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

Вчера, 17:35Звездно

Откровенные фото звезд, которые все обсуждают

Вчера, 17:27Психо

Что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей

Вчера, 11:40Звездно

Оле Поляковой устроили вечеринку-сюрприз. Гулял весь укршоубиз (фото, видео)

Вчера, 09:59Звездно

Вера Брежнева отмечает день рождения: как менялась внешность певицы

Вчера, 05:06Психо

Гороскоп на сегодня 3 февраля: Ракам нужно быть уверенными в себе, а Львы смогут реализовать все задуманное

2 февраляВкусно

6 идей для романтического ужина на День святого Валентина

2 февраляВкусно

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления от эксперта

2 февраляЗвездно

Еще один год без Кузьмы: лучшие каверы на песни "Скрябина"

2 февраляEvents

Именины Инны: поздравления с днем ангела

2 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 2 февраля: Тельцам будет сложно найти общий язык, а Близнецам нужно отключить соцсети

2 февраляФаново

День сурка-2021: как отмечают в Украине и мире

1 февраляЗвездно

"Маска": Андрей Данилко решил пожаловаться на своих коллег в Печерский суд

Новости партнеров

Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять