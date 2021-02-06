Голливудское агентство разорвало контракт с Арми Хаммером. Это конец карьеры?

На фоне скандала актер уже покинул несколько проектов

Голливудское агентство WME отказалась сотрудничать с Арми Хаммером и разорвало с ним контракт в результате скандальных постов актера в социальных сетях, просочившихся в сеть. Ранее Хаммер покинул два проекта – сериал о создании "Крестного отца" и экшен-комедию "Скоростная свадьба", пишет Deadline.

Отказ от съемок в кино Арми прокомментировал так: "Я не отвечаю на эту чушь, но в свете злобных и ложных атак в Интернете на меня, я не могу с чистой совестью оставить своих детей на 4 месяца и сниматься в фильме в Доминикане. Lionsgate поддерживает меня в этом, и я им за это благодарен".

Актер Арми Хаммер Фото: Imdb.com

Тем не менее, агентство Endeavour Group Holdings, до недавнего времени занимавшееся карьерой Хаммера, в одностороннем порядке расторгло контракт с актером.

Адвокат Арми Хаммера Эндрю Бреттлер считает, что заявления в адрес знаменитости "явно не соответствуют действительности", а сексуальные связи между ним и его партнерами происходили по взаимному согласию. Юрист убежден, что все обвинения – попытка запятнать репутацию его клиента.

Арми Хаммер снялся в таких фильмах, как "Агенты А.Н.К.Л.", "Социальная сеть", "По половому признаку", "Одинокий рейнджер". В последней картине его коллегой был Джонни Депп, который, к слову, сейчас также испытывает трудности в карьере.

Джонни Депп и Арми Хаммер в фильме "Одинокий рейнджер"

Фото: IMDb

Напомним, что Деппа уволили из третьей части "Фантастических тварей" из-за его скандального развода с Эмбер Херд.

Ранее стало известно, что Арми Хаммер хотел задушить свою собаку и хранил манекены для связывания в подвале.

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