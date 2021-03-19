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Голливудский актер Арми Хаммер обвинен в жестоком изнасиловании

Сегодня, 11:48

Жертвой оказалась 24-летняя девушка, с которой актер познакомился в соцсети

Актер Арми Хаммер, с которым ранее разорвало контракт голливудское агентство, обвинен в изнасиловании. 24-летняя потерпевшая девушка заявила, что актер "жестоко насиловал ее на протяжении четырех часов". Об этом сообщает издание The Wrap.

На пресс-конференции адвоката Глории Олред и жертвы насилия по имени Эффи стало известно, что девушка пыталась убежать от Арми, но он не позволял.

Арми Хаммер
Арми Хаммер
Фото: Getty Images

"Я думала, что он собирается убить меня. Затем он ушел, не заботясь о моем состоянии. Я была в полном шоке и не могла поверить, что кто-то, кого я любила, сделал это со мной. Я так старалась оправдать его поступки, что даже отвечала ему так, что это не отражало моих истинных чувств", – сказала Эффи.

Скриншот ABC

Эффи познакомилась с Арми Хаммером в соцсети Facebook в 2016 году. Тогда ей было 20 лет, а Арми был женат. Их роман длился между 2016 и 2020 годами.

В то же время адвокат актера оспорил претензии обвиняющей стороны, которую он идентифицировал как Эффи Ангелову.

"С самого начала мистер Хаммер утверждал, что все его отношения с мисс Ангеловой и с любым другим его сексуальным партнером, если на то пошло, были полностью согласованы и обсуждены заранее", – заявил адвокат Хаммера.

Как доказательство, адвокат привел переписку Эффи и Арми Хаммера.

"Совсем недавно, 18 июля 2020 года, госпожа Ангелова отправила сообщения провокационного характера, рассказывая мистеру Хаммеру, что она хочет, чтобы он сделал с ней. В частности, в сообщениях говорилось о желании женщины стать "собственностью" и "подвергнуться сексуальному насилию", – сказал адвокат актера.

Напомним, что все эти события происходят на фоне секс-скандала с Арми Хаммером. В январе этого года актера уличили в каннибализме в ужасающей интимной переписке.

Ранее сообщалось, что после скандала Арми Хаммер продолжает секс-переписки.

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