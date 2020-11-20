Главное за неделю: смерть Романа Виктюка и новые правила "Евровидения"

Узнайте новости текущей недели

Вечер пятницы, а это значит, что мы подводим итоги текущей недели. Если вы вдруг пропустили новости из мира шоу-бизнеса, милости просим — узнайте все подробности в нашем материале.

Легендарный театральный режиссер Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет. Надя Дорофеева начала сольную карьеру и представила первую песню — об этом и других новостях читайте в нашем дайджесте.

Долгожданное возвращение: как сейчас выглядит 86-летняя Софи Лорен

Непревзойденная Софи Лорен вернулась на экраны! 13 ноября на Netflix состоялась премьера экранизации романа Ромена Гари "Вся жизнь впереди", в котором главную роль сыграла легендарная Софи Лорен. Это ее первая роль за 10 лет!

Софи Лорен Фото: Instagram

Умер Роман Виктюк

А теперь к грустным новостям: 17 ноября мир потерял гениального театрального режиссера Романа Виктюка. Ему было 84 года. Сегодня с ними прошло прощание в Москве, в его театре. Вскоре тело Романа Григорьевича будет транспортировано в Украину. Виктюка похоронят на его родине, во Львове, в семейном склепе.

Роман Виктюк

Музыкальное приложение Shazam составило рейтинг самых популярных песен

Shazam составил рейтинг самых популярных песен 2020 года. На первом месте списка оказался трек Dance Monkey австралийской исполнительницы Tones and I. Его "шазамили" более 36 миллионов раз.

Tones and I Фото: Tones and I

Евровидение-2021: как изменятся правила конкурса из-за пандемии

Коронавирус не отступает, к сожалению. Поэтому "Евровидение-2021" — под угрозой. Но ничего страшного, ведь организаторы конкурса нашли способ, как сделать так, чтобы представители всех стран приняли участие, если закроют границы. Каждому конкурсанту нужно сделать видеозапись своего выступления в студии у себя на родине и отправить ее организаторам. Если участник не сможет приехать в Роттердам, где в этом году планируют провести конкурс, то его выступление просто покажут в прямом эфире вместе с остальными номерами. Будем надеяться, что ситуация с коронавирусом к маю улучшится и конкурс пройдет в привычном формате.

"Евровидение" Фото: eurovision.tv

Надя Дорофеева выпустила первый сольный трек и клип

Главная премьера осени! Бывшая солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева начала сольную карьеру, выпустив свой первый трек (и даже клип) Gorit! Вы это уже видели? Если нет, то скорее смотрите и слушайте, чтобы быть в теме! Поздравляем Надю. В добрый сольный путь!

На этой приятной ноте завершаем нашу подборку главных новостей и желаем вам отличных выходных!

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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