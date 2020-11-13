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Главное за неделю: смерть Филиппа Левшина и первый выход четы Трампов после новости о разводе

13 ноября, 21:34

Узнайте главные новости уходящей недели

Вечер пятницы и мы традиционно подводим итоги уходящей недели. В нашей подборке узнайте об интересных событиях из мира шоу-бизнеса (и не только).

Коронавирус продолжает атаковать звезд. Также не обошлось и без грустных новостей. Обо все по порядку – в нашем материале.

Коронавирус атакует звезд

Знаменитости продолжают пополнять ряды заболевших COVID-19. Композитора Виктора Дробыша госпитализировали с коронавирусом. В больницу отправился и Сергей Светлаков. У него поражено 24% легких. Кроме этого, COVID-19 заболели телеведущая Людмила Барбир и бывшая участница "Холостяка-10" Даша Ульянова.

Виктор Дробыш
Виктор Дробыш
Фото: instagram.com/drobysh_forever

Рон из "Гарри Поттера" рассекретил странное имя своей дочери и впервые завел Instagram-аккаунт

Теперь поклонники Руперта Гринта смогут следить за его жизнью благодаря Instagram. Актер наконец-то завел аккаунт в этой соцсети. Более того, он показал свою маленькую дочь, а также рассекретил ее имя.

Актер Руперт Гринт
Актер Руперт Гринт
Фото: Getty Images

Forbes назвал самого высокооплачиваемого украинского артиста

Певец и любимец женщин Олег Винник стал самой высокооплачиваемой звездой украинского шоу-бизнеса. Такая информация появилась в ноябрьском выпуске журнала Forbes.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Дональд и Мелания Трамп впервые появились на публике после новости о разводе

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп впервые после оглашения результатов выборов в Штатах появились на публике. Пара посетила мероприятие, которое было посвящено Дню ветеранов в США. Говорили, что супруги хотят развестись – это их первое появление вместе после слухов о разводе!

Мелания и Дональд Трамп на Дне ветеранов
Мелания и Дональд Трамп на Дне ветеранов
Фото: twitter.com/flotus

Умер скандальный украинский певец и композитор Филипп Левшин

Умер известный украинский музыкант и автор песен Филипп Левшин. Ему было 28 лет. Артист скончался после нескольких перенесенных операций – его сердце не выдержало и остановилось.

В начале апреля 2016 года певец попал в реанимацию со смертельным диагнозом – панкреонекроз поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов, и за полгода пребывания в больнице пережил более 20 хирургических вмешательств.

Музыкант Филипп Левшин
Музыкант Филипп Левшин
Фото: facebook.com/philippe.levshin

На этом мы завершаем нашу подборку и желаем вам хороших выходных!

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