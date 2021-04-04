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Гитара, бассейн и вайб 60-х: опубликовано архивное видео Джона Леннона

Сегодня, 09:42

Ролик появился на официальном YouTube-канале музыканта

Этих кадров еще никто никогда не видел. На официальном YouTube-канале Джона Леннона, которого убили 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке, опубликовали новое видео из архивов музыканта. На них также есть Йоко Оно.

Речь идет о съемках в пригороде Лондона в 1968 году. Участник легендарной группы The Beatles играет на акустической гитаре и разговаривает со своей возлюбленной Йоко у бассейна.

Видео выпустили по случаю коллекционного переиздания песен Леннона. Это будет набор из восьми дисков. Среди них – и впервые опубликованные демо-записи музыканта.

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40 лет назад 25-летний фанат Джона Леннона Марк Чепмен взял у музыканта автограф, а вечером этого же дня убил его. Джона Леннона, возвращавшегося с Йоко Оно из студии звукозаписи, возле дома поджидал все тот же Чепмен. Он сделал пять выстрелов в спину музыканта – четыре из них были прямым попаданием.

Напомним, что ранее на торги выставили альбом Джона Леннона, который он подписал для своего убийцы.

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