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Girl Power: 10 высказываний знаменитостей, поддерживающих феминизм

Сегодня, 16:09

30 мая отмечается Международный день феминизма

30 мая – Международный день феминизма или День женской эмансипации. Этот праздник был установлен в память о национальной героине Франции Жанны д'Арк.

В современном мире тысячи женщин продолжают отстаивать свои права и бороться против дискриминации. В подборке Сегодня Life – самые известные феминистки среди знаменитостей.

ТОП-10 знаменитостей, поддерживающих феминизм

Эмма Уотсон, актриса

Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Фото: Getty Images

"Борьба за права женщин слишком часто бывает синонимом мужененавистничества. Я точно знаю, что так быть не должно. Феминизм – это вера в то, что мужчины и женщины должны иметь равные права и возможности. Это учение о политическом, экономическом и социальном равенстве полов", – заявила Уотсон в своей первой речи в ООН.

Звезда фильмов о Гарри Поттере стала послом доброй воли в 2014 году. Она также запустила кампанию HeForShe, которая призывает мужчин выступить за равенство полов.

Кира Найтли, актриса

Кира Найтли
Кира Найтли
Фото: Getty Images

"Я помню, что на разных интервью меня спрашивали: "Так что, вы – феминистка?" Так, как будто это шутка и что-то, что нельзя обсуждать серьезно. Я не хочу отрицать свою женственность. Но хотела бы я просто сидеть дома с ребенком? Нет. С другой стороны, мы должны иметь возможность такого выбора и мужчины тоже", – говорит Найтли в интервью.

Майли Сайрус, певица

Майли Сайрус
Майли Сайрус
Фото: Getty Images

"Я чувствую себя феминисткой, потому что говорю женщинам, что не надо ничего бояться", – говорит звезда.

Майли уже несколько лет является активной участницей и меценаткой многих фондов, направленных на искоренение дискриминации, помощь женщинам, пережившим насилие. Сайрус довольно часто в интервью говорит о том, что желает увидеть полноценное равноправие полов в мире.

Меган Маркл, экс-актриса

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Женское избирательное право – это феминизм. Феминизм – это новая справедливость", – сказала Меган Маркл в своей речи во время официального приема, приуроченного к 125-летию женского избирательного права в Новой Зеландии.

Меган Маркл начала бороться за гендерное равенство задолго до того, как стала членом королевской семьи, а значит, оказалась одной из самых обсуждаемых личностей современности. В одном из интервью она рассказывала, как в 11 лет была настолько раздосадована сексистской ТВ-рекламой жидкости для мытья посуды, что написала письмо Хиллари Клинтон. И она добилась своего – ролик сняли из эфира, а слоган заменили.

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Эль Фаннинг, актриса

Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Фото: AFP

Актриса Эль Фаннинг говорит, что выбирает только "сильные" женские роли:

"В кино по-прежнему много ролей, в которых героини зависят от главного героя. Нам не обязательна любовная линия, мы вполне можем быть самостоятельны. Есть так много фильмов, в которых парни одни и просто делают свое дело. Почему бы не снимать такое про женщин".

Мадонна, певица

Мадонна
Мадонна
Фото: Getty Images

Мадонна не только выступает за права женщин, но и является противницей "эйджизма", то есть возрастной дискриминации. Поп-королева носит сексуальные платья как заявление о том, что в любом возрасте женщина имеет право выглядеть так, как ей хочется.

"В нашем мире нет никаких правил, если ты мальчик, и сотни правил, если ты девочка", – заявила однажды Мадонна.

Натали Портман, актриса

Натали Портман
Натали Портман
Фото: instagram.com/natalieportmanvip

Голливудская звезда также активно выступает за равенство полов. Натали считает, что в браке муж и жена должны поровну разделять обязанности: сидеть с ребенком, работать по дому.

"Все, что касается женщины, в частности, законы смирения и развода, я не могу принять. Женщина не может сама уйти от мужа, а если он умирает, она переходит к его брату. Это ужасно", – говорит иудейка Портман о мужском шовинизме.

Бейонсе, певица

Бейонсе
Бейонсе
Фото: Getty Images

Во время одного из своих туров Бейонсе выступала на фоне жирной надписи "феминистка". В одном из интервью певица объяснила свое решение.

"Я использовала этот термин в песне и туре не для пропаганды или чтобы объявить миру, что я феминистка, а чтобы прояснить его истинное значение. Я не совсем уверена, что люди знают или понимают, что такое феминистка, но это очень просто. Это тот, кто верит в равные права для мужчин и женщин. Я не принимаю негативное значение этого слова, почему оно должно унижать противоположный пол? Если вы мужчина, который считает, что ваша дочь должна иметь те же возможности и права, что и ваш сын, то вы феминист. Необходимо, чтобы мужчины и женщины осознали, что двойные стандарты все еще существуют в этом мире, и нам нужен реальный разговор, чтобы мы могли начать что-то менять", – говорит звезда.

Анджелина Джоли, актриса

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

"Существует глобальная эпидемия насилия в отношении женщин – как в зонах конфликтов, так и в мирном обществе – и она все еще рассматривается как меньшее преступление и имеет более низкий приоритет. Нам нужна политика долгосрочной безопасности, разработанная женщинами, ориентированная на женщин, исполняемая женщинами – не за счет мужчин или вместо мужчин, а вместе с мужчинами", – считает Джоли.

Кэти Перри, певица

Кэти Перри
Кэти Перри
Фото: instagram.com/katyperry

Кэти честно призналась, что не сразу поняла для себя суть феминизма. Но позже исправилась.

"Для меня феминизм означает любить женщин и дать себе право любить мужчин. Это право принимать себя. Раньше я думала, что феминизм – значит "мужененавистница". Но сейчас я понимаю, что это не так", – сказала в интервью певица.

Как воспитать сильную и независимую девушку, читайте в материале.

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