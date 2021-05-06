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"Жив-здоров, на связи": Баста прокомментировал визит в Киев (видео)

Сегодня, 01:33

Рэпер рассказал, зачем приезжал в Украину и состояться ли запланированные концерты – видимо он остался доволен поездкой

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), которого накануне заметили в Киеве, очень кратко прокомментировал свой недавний визит в Киев, заявив, что с ним все в порядке и концерт в столице Украины он отменять не собирается.

Соответствующее видео Вакуленко опубликовал в Instagram.

"Дорогие друзья, в эфире Вася Вакуленко. Спасибо всем, кто беспокоился из-за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило, жив-здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю", – заявляет рэпер на видео.

В то же время он никак не прокомментировал инцидент с нападением его охраны на киевлянина из-за напоминания, что Крым украинский.

Во время прямого стрима с поклонниками Баста уточнил, что в Киев приезжал навестить родных и близких и заявил, что концерт в столице Украины состоится.

На вопрос подписчиков, как он относится к тому, что в Украине за него объявлено вознаграждение, ответил, что сам готов прийти за деньгами.

Напомним, 3 мая в Киеве заметили российского рэпера Басту, который числится в базе сайта "Миротворец" и которому ранее был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Позже киевлянин поделился видео, на котором охрана рэпера неадекватно реагирует на его обращение к Басте при выходе того из ресторана – украинец пытался донести до россиянина, чей на самом деле Крым.

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Киев баста
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