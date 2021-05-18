Пугачева без макияжа игриво позировала для Галкина в своем саду (фото)
Потепление побудило Максима Галкина устроить фотосессию своей супруге. Артист снял Примадонну в саду их частного дома под Москвой
44-летний Максим Галкин, который ранее показал, какой сюрприз его сын Гарри сделал Примадонне, поделился солнечным фото в преддверии лета. Артист сфотографировал свою супругу, 72-летнюю Аллу Пугачеву. Певица была без макияжа и даже оголила плечо.
Фото Максим Галкин поделился в своем блоге в Instagram. На снимке Примадонна позирует возле рододендрона и весело улыбается. При этом певица была с естественно распущенными волосами и без косметики на лице.
"Ах, лето!" – коротко подписал фото Максим Галкин.
По всей видимости, фото было сделано в саду их частного дома, который находится недалеко от российской столицы в деревне Грязь.
Ранее Максим Галкин поделился новым фото подросшей дочери Пугачевой.
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