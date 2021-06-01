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Галкин забавно отреагировал на свой якобы суд с пенсионным фондом: Нехорошо, Максим, взносы надо платить

Сегодня, 20:30

Появилась информация о том, что якобы пенсионный фонд России подал в суд на супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина за то, что тот недоплатил четыре тысячи рублей. Телеведущий решил лично прокомментировать этот курьезный скандал

Максим Галкин прокомментировал взыскание суда
Максим Галкин прокомментировал взыскание суда
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведущий и комик Максим Галкин, который ранее назвал любимого исполнителя своей супруги Аллы Пугачевой, вышел на связь со своими подписчиками, чтобы разъяснить скандальную ситуацию. Артист опроверг свою задолженность Пенсионному фонду России, который якобы обратился в арбитражный суд Москвы и даже выиграл дело против звезды.

В своем Instagram-аккаунте Максим Галкин опубликовал трехминутное видео, в котором прокомментировал ложные новости и даже рассказал забавные ситуации, которые приключились с ним по итогу.

"Сегодня с утра звонят журналисты, звонят, звонят, я же не знаю, чего звонят. Вижу, что звонят, значит, что-то случилось. Я зашел в интернет, смотрю, оказывается я не доплатил пенсионному фонду России четыре тысячи рублей (около 1400 гривен. – Ред). Ну, то есть все остальные сотни тысяч заплатил, а четыре тысячи не заплатил. И в связи с этим ПФР подал на меня в суд и выиграл этот суд, и взыскал принудительно четыре тысячи рублей", – с улыбкой сказал Макс Галкин.

В итоге телеведущий сам позвонил в пенсионный фонд, но там не подтвердили эту информацию.

"Ко мне приходит знакомый, который сейчас проводит мне свет в саду в парке, осуждающе на меня смотрит и говорит: "Нехорошо, Максим, взносы надо платить". А он уже на пенсии. И мне даже как-то неудобно стало, что я не поддерживаю общее дело, а я даже не в курсе", – рассказал Галкин.

Оказалось, что эти новости распространились даже на радио, откуда и услышал об этом знакомый Галкина.

"Дурацкая ситуация, сидишь никого не трогаешь, платишь взносы, а потом так, и бегай теперь по изданиям, доказывай с бумажками, что ты все заплатил. Кто тебе теперь поверит?" – смеясь поделился Максим Галкин.

Телеведущий сказал, что засудил бы каждое издание, кто такое писал, но отметил, что не хочет тратить время на какие-либо доказательства.

Максим Галкин опроверг, что пенсионный фонд подал на него в суд
Видео: instagram.com/maxgalkinru

Ранее Алла Пугачева станцевала с Галкиным под песню Киркорова.

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