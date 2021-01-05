Галкин показал трогательную реакцию сына на старое выступление Пугачевой

Максим Галкин опубликовал новый ролик с участием сына

Телеведущий и юморист Максим Галкин,который недавно рассказал о секрете счастливых отношений с Аллой Пугачевой, опубликовал в Instagram новое видео со своим сыном Гарри.

Сын Пугачевой и Галкина застыл, когда на экране показали старое выступление его звездной мамы. Гарри внимательно смотрел, как Алла Борисовна поет песню "Мне нравится".

"Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой", – написал Галкин.

Подписчики назвали это видео трогательным и особенным. "Милота какая", "До слез", "Безграничная любовь", С такой любовью и нежностью смотрит", – написали в Сети.

Напомним, недавно Алла Пугачева и Максим Галкин отметили годовщину свадьбы.

Ранее Максим Галкин опубликовал забавное фото с Пугачевой и детьми.

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