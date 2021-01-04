Галкин об отношениях с Пугачевой: "Не представляю свою жизнь без Аллы"

Шоумен также рассказал о быте с Примадонной

Известный шоумен и юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева недавно отпраздновали годовщину свадьбы. Пара вместе уже почти 20 лет, девять из которых – в браке. На днях Галкин рассказал о секрете счастливых отношений с Пугачевой.

По мнению юмориста, главное в семье – любовь, честность и единство взглядов.

"Главное — любить и не врать друг другу. Неплохо быть единомышленниками...Все знают, что страсть проходит быстро. Я верю, что чувства к человеку, любовь, единомыслие не проходят с годами, только крепнут. Ты прорастаешь в человека, и вы как часть одного целого. Я, например, жизнь без Аллы не представляю. Более того, я не помню жизнь своей души до того, как она попала в мое поле зрения", – рассказал Максим в интервью гендиректору "Муз-ТВ" Арману Давлетярову.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Также Галкин рассказал о быте с Аллой Борисовной. Он признался, что в их шикарном особняке певица, конечно же, "с метлой не бегает, хоть и может". Юморист также отметил, что его супруга прекрасно готовит.

"Алла – потрясающая хозяйка. Когда мы жили в квартире в Москве, в услужении у нас никого не было. По дому мы делали все сами. В этом был свой кайф. Но, когда дом, дети, объемы – тут без помощи добрых людей, которые готовы на нас тратить свою жизнь, невозможно", – поделился Галкин.

Ранее Максим Галкин опубликовал забавное фото с детьми и Аллой Пугачевой.

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