Галкин накануне 20-летия отношений с Пугачевой объяснил, в чем секрет их пары: Моя жена всегда права

Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым

Максим Галкин рассказал о семейной жизни с Аллой Пугачевой Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Вчера Максим Галкин громко отметил свой день рождения. На юбилее юмориста гулял весь российский шоу-бизнес. Супруга Галкина Алла Пугачева практически не отходила от именинника ни на шаг, сопровождая его на торжестве и поддерживая. Певица трогательно поздравила супруга с днем рождения.

"Каждый день я благодарю небеса, а ты знаешь мою связь с ними, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене и думала, что она меня с кем-то свяжет и сцена дала мне тебя", — сказала певица.

Пугачева добавила, что Галкину повезло, потому что он всегда будет для нее молодым мужем, а разница в возрасте делает певицу счастливой. Сам Максим Галкин после таких слов тоже решил сказать тост, но в честь своей супруги.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Instagram.com

Юморист отметил, что в этом году исполняется 20 лет, как они с певицей вместе. Галкин и Пугачева познакомились – в июле, а отношения их начались в ноябре. Как признался Максим, за эти годы он понял одну важную вещь.

"Я понял и сердцем и умом, что в моей жизни не было ни одного случая, когда бы моя жена не была не права. Я вам клянусь, ни одного случая! То есть может, я в первый момент с ней не соглашался, может я был зол на нее в первую минуту, но через пол часа я одумывался и снова ее любил. Но не было случая, чтобы потом спустя там несколько недель, месяцев и лет я не понял, что она не была права. Она всегда права. Вы спросите: "В чем счастье нашего союза?" А в том, что моя жена всегда права и я в этом не сомневаюсь. Это не значит, что каждый из мужчин присутствующих здесь, должен искать свою Пугачеву. Вы свою Пугачеву уже нашли. Она рядом с вами – просто поймите, что она всегда права на 100%. Как только в это поймете, будете счастливы", – сказал юморист.

Ранее мы рассказывали, что Алла Пугачева и Максим Галкин страстно поцеловались.

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