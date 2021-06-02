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Эксклюзив

Фронтмен СКАЙ признался, что был зависим от алкоголя: Он убивает наши мечты

Сегодня, 20:30

Олег Собчук отправляется в тур по Украине на велосипеде. Он будет останавливаться в разных городах страны и устраивать фан-встречи и квартирники

Олег Собчук
Олег Собчук
Фото: instagram.com/sob4uk

Недавно принц Гарри сделал неожиданное признание о пристрастии к алкоголю, а теперь фронтмен известной украинской группы СКАЙ Олег Собчук честно рассказал о том, что ранее страдал от алкогольной зависимости.

В эксклюзивном интервью Life Сегодня Олег признался, поборол ли зависимость, как на это реагировали его дети и почему он решил устроить велотур по Украине в поддержку здорового образа жизни.

По словам Олега, идея проехаться по всей Украине на велосипеде возникла у него давно. Однако превратить велотур в социальный проект он решил лишь после начала пандемии COVID-19.

"Пандемия заставляет людей сидеть дома, концентрироваться на плохом, депрессировать. И поэтому я понял, что это надо делать сейчас", – делится Собчук.

Олег Собчук
Олег Собчук
Фото: пресс-служба

Совсем скоро музыкант отправится в велотур "НЕзалежний" – Олег проедет через всю Украину на велосипеде с целью популяризации здорового образа жизни во время пандемии и привлечения внимания молодежи к проблеме алкогольной и наркотической зависимостей.

К слову, и у самого Олега ранее были проблемы с алкоголем. Впервые об этом он рассказал в фильме Анны Мищенко "Не/детские слабости". Мы поинтересовались у артиста, как он решился признаться в том, что у него была подобная проблема.

"Я решился тогда, когда понял, что у меня действительно была с этим проблема. Хочу, чтобы люди не повторяли эти ошибки. Хоть у меня не было рецидива, просто мне это мешало, и я это отбросил. Я хочу призвать людей не тратить время впустую, ведь жизнь у нас одна, а алкоголь тормозит и убивает наши мечты", – говорит Олег.

Олег Собчук на велосипеде отправится в тур по Украине
Олег Собчук на велосипеде отправится в тур по Украине
Фото: пресс-служба

Мы также спросили музыканта, знали ли его дети о пристрастии отца к алкоголю (у Олега двое детей – дочь Татьяна и сын Арсен).

"Дети в курсе, потому что они это видели. И сейчас они более счастливы и благодарны за то, что их папа изменился в хорошую сторону, больше уделяет времени им и вообще стал более веселым, интересным и активным", – делится Собчук.

По словам фронтмена СКАЙ, лучше всего на своем примере показывать молодому поколению, что алкоголь и наркотики – это зло. Поэтому Олег решил объяснить это молодежи не словом, а делом, отправившись в велотур по всей стране.

"Не ездить на крутой машине по городам и рассказывать, как заниматься спортом, а самому показать на собственном примере, преодолев большие дистанции. Тогда не только молодежь – любой человек тебя послушает", – уверен Олег.

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