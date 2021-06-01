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Фронтмен Rammstein в День защиты детей выпустил клип с пионерами, кровью и Лениным

Сегодня, 16:09

Новая песня Тилля Линдеманна называется "Я ненавижу детей", но он не совсем это имеет в виду

Кадры из клипа Till Lindemann - Ich hasse Kinder
Кадры из клипа Till Lindemann - Ich hasse Kinder
Фото: YouTube

В День защиты детей лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, которому приписывают роман со Светланой Лободой, выпустил клип на песню Ich hasse Kinder. Он может показаться совершенно ужасным тем, кто не знаком с творчеством музыканта. Да и название, которое переводится как "Я ненавижу детей" тоже весьма красноречиво.

В клипе, снятом в Москве, где все чаще последнее время бывает Линдеманн, показаны пионеры, символика СССР, бюст Ленина, который "плачет" кровавыми слезами, Александр Ревва, допрашивающий Тилля, убийства, Красная площадь и расчлененка. Сюжет разворачивается в 1989 году.

Тилль Линдеманн и Александр Ревва
Кадр из клипа Ich hasse Kinder

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Но история здесь о школьном буллинге и последствиях. Героя Линдеманна в детстве часто били сверстники, издевались над ним и унижали. Жестокость повлияла на мальчика, потому уже будучи взрослым он решает отомстить своим обидчикам, убивая их одного за другим.

Главного героя в детстве часто унижали сверстники
Кадр из клипа Ich hasse Kinder

Не будем спойлерить концовку – посмотрите видео сами. Кстати, в YouTube, где опубликован клип Till Lindemann – Ich hasse Kinder, даже нет ограничения 18+.

А при чем тут СССР? У нас нет точного ответа, но известно, что Линдеманн очень уж любит советскую "эстетику", как это называют сейчас пользователи соцсетей. Кроме того, недавно Тилль записал на русском песню "Любимый город", а видео к нему снял в Эрмитаже.

Напомним, что ранее Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдеманна Frau und Mann.

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клип Rammstein Тилль Линдеманн
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