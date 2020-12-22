Фото Кейт Бекинсейл использовали для рекламы на Урале. Актриса смешно отреагировала

Фото Бекинсейл появилось на одном из рекламных плакатов компании по установке видеонаблюдения

Британская актриса Кейт Бекинсейл забавно отреагировала на тот факт, что ее фото незаконно напечатали на рекламном плакате фирмы по установке видеонаблюдения на Урале.

В Instagram актриса опубликовала фото автомобиля, на котором размещен плакат. На нем изображен кадр из фильма с участием Бекинсейл.

В описании к фото Кейт пошутила – так как сейчас время перемен для многих, то и она решила начать свой бизнес по продаже камер видеонаблюдения на Урале. Как пишет Telegram-канал Mash, которому удалось связаться с представителями фирмы, номер на плакате – недействителен, а представители компании утверждают, что не используют рекламу на авто. Сама фирма находится в Магнитогорске.

Фото: instagram.com/katebeckinsale

В комментариях к публикации Кейт стали писать сотни ее русскоговорящих поклонников, они много шутили: "Кать, это успех", "Отличный стартап. Вы сами приезжаете устанавливать систему?", "Сколько ГК "Стэлс" заплатила за эту рекламу?".

Кейт пока не ответила ни на один из комментариев, хотя, как известно, она неплохо владеет русским, который изучала в университете.

Ранее Кейт Бекинсейл поделилась с подписчиками грустной новостью. Напомним, Кейт Бекинсейл призналась, что несколько лет назад пережила выкидыш.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться