Фото 11-летней дочери Веры Брежневой поразили Сеть: девочка выглядит старше своего возраста
Дочь звездной певицы устроила небольшую вечеринку
На днях младшей дочери певицы Веры Брежневой, которая отреагировала на коллаж ее фото с Леонидом Брежневым, Саре исполнилось 11 лет. В своем Instagram Вера Брежнева трогательно поздравила дочь, а вот в аккаунте самой Сары появилась целая серия фотографий с праздника, который ей подготовили.
На свой 11-й день рождения Сара нарядилась в черное платье и сделала яркий макияж. На вечеринку к Саре пришли самые близкие и друзья.
Фотографии в Instagram Сара тоже подписала эффектно: "Доверие – идеальное орудие убийства".
На фоне такой же надписи дочь певицы и позировала на фото.
В Сети не могли не отметить, что на фото Сара выглядит целых в два раза старше своего возраста.
Также пользователи отметили, что Сара – точная копия ее звездной мамы.
У Веры Брежневой две дочки. 19-летняя Соня – от брака певицы с Виталием Войченко, и 11-летняя Сара – от Михаила Кипермана.
Ранее певица Вера Брежнева рассказала, как справляться с хейтерами.
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