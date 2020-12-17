Фото 11-летней дочери Веры Брежневой поразили Сеть: девочка выглядит старше своего возраста

Дочь звездной певицы устроила небольшую вечеринку

На днях младшей дочери певицы Веры Брежневой, которая отреагировала на коллаж ее фото с Леонидом Брежневым, Саре исполнилось 11 лет. В своем Instagram Вера Брежнева трогательно поздравила дочь, а вот в аккаунте самой Сары появилась целая серия фотографий с праздника, который ей подготовили.

На свой 11-й день рождения Сара нарядилась в черное платье и сделала яркий макияж. На вечеринку к Саре пришли самые близкие и друзья.

11-летняя дочь Веры Брежневой Сара Фото: instagram.com/sarahvv12s

Фотографии в Instagram Сара тоже подписала эффектно: "Доверие – идеальное орудие убийства".

На фоне такой же надписи дочь певицы и позировала на фото.

В Сети не могли не отметить, что на фото Сара выглядит целых в два раза старше своего возраста.

Скриншот Instagram

Также пользователи отметили, что Сара – точная копия ее звездной мамы.

Скриншот Instagram

У Веры Брежневой две дочки. 19-летняя Соня – от брака певицы с Виталием Войченко, и 11-летняя Сара – от Михаила Кипермана.

Ранее певица Вера Брежнева рассказала, как справляться с хейтерами.

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