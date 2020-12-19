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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года

Сегодня, 10:12

ТОП возглавила Кайли Дженнер с доходом в 590 миллионов долларов

Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. В 2020 году ТОП-100 возглавила Кайли Дженнер с доходом 590 миллионов долларов. За ней следуют Канье Уэст (170 миллионов долларов), Роджер Федерер (106, 3 миллионов долларов), Криштиану Роналду (105 миллионов долларов) и Лионель Месси (104 миллионов долларов).

В Forbes уточняют, что годовой доход Кайли Дженнер абсолютно может считаться самым крупным за всю историю рейтинга, даже после скандала с тем, что звезда преувеличивала размеры своего бизнеса.

Скриншот: Forbes

В этом году молодая бизнесвумен получила большую часть после продажи 51% акций ее косметического бренда Kylie Cosmetics и линии уходовой косметики Kylie Skin французско-американской компании Coty Inc.

Скриншот: Forbes

В первую десятку рейтинга также попали американский актер и режиссер Тайлер Перри (97 миллионов долларов), бразильский футболист Неймар (95, 5 миллионов долларов), теле- и радиоведущий Говард Стерн (90 миллионов долларов) и баскетболист Леброн Джеймс (88, 2 миллиона долларов), а также актер Дуэйн Джонсон (87, 5 миллионов долларов).

Скриншот: Forbes
Скриншот: Forbes

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рейтинг знаменитости Канье Уэст Кайли Дженнер Forbes
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