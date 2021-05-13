Финалистка Топ-модели по-украински была среди голых украинок на балконе в Дубае

Одна из моделей, которая позировала полностью обнаженной на балконе в Дубае, заявила, что Виктория Рогальчук также принимала участие в скандальной фотосессии

Виктория Рогальчук Фото: instagram.com/rohalchuk_viktoriia

Больше месяца прошло с тех пор, как Сеть всколыхнуло видео, на котором дюжина обнаженных украинок позирует на балконе в Дубае. Всех моделей позже задержала полиция, девушки восемь суток провели в СИЗО. Оказалось, что среди них была и финалистка первого сезона реалити Топ-модель по-украински Виктория Рогальчук.

Об этом заявила одна из моделей, позировавших на балконе – Наталья Чуприна. Девушка поделилась ужасающими воспоминаниями из дубайского СИЗО и упомянула, что среди задержанных моделей была и Рогальчук.

"До последнего я не понимала, что нас могут посадить, потому что нам не говорили об этом. Нам сказали, что мы просто дадим показания. Я расплакалась, потому что увидела это место. Мы просто сидели в коридоре, нас по очереди вызывали на допрос. Вика Рогальчук была одной из первых. Когда она вышла, то сказала: "По-моему, на нас составляют протокол", – рассказала Наталья в интервью YouTube-программе PinCode.

Наталья Чуприна (слева) и Виктория Рогальчук (справа) Фото: YouTube, instagram.com/rohalchuk_viktoriia

Напомним, 3 апреля голые модели устроили фотосессию на балконе в мусульманском Дубае (ОАЭ) и были арестованы представителями местных правоохранительных органов. Фотографии и ролики вскоре появились в социальных сетях и вызвали резонанс. Организаторами оказались американский финансист украинского происхождения Виталия Гречин и российский предприниматель Алексей Концов.

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