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Face признался Гордону, что задумывается о переезде из России

Сегодня, 06:00

Российский рэпер признался, что любит свою страну, но есть множество факторов, которые его не устраивают

Face признался, что задумывается об эмиграции из России
Face признался, что задумывается об эмиграции из России
Фото: YouTube

Российский рэпер Face (Иван Дремин) заявил, что порой думает о переезде в другую страну. Об этом 24-летний исполнитель рассказал Дмитрию Гордону, который выпустил именные конфеты.

Ради этого интервью Фейс специально приехал в Киев. В беседе с Гордоном он говорил о том, что любит свою страну, людей и природу, но в то же время не может этого сказать о государстве.

"Я не уверен, что я готов... Не уверен, что я стал бы это советовать другим людям. И не уверен, что я сам готов в таком государственном строе, с таким менталитетом народа новую жизнь давать этому государству. С таким отношением государства к людям – как бы я не уверен", – высказался рэпер в видео, опубликованном в YouTube-канале Дмитрия Гордона.

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Он добавил, что не видит будущего для своих детей в России, а в СНГ сейчас нет ни одной "достаточно развитой страны".

"Я хочу развиваться и хочу, чтобы мои дети тоже сильно развивались. В СНГ есть много вещей – особенно у меня на родине, – которые тормозят развитие. К примеру, когда ты вроде уже довольно неплохо развит интеллектуально, когда все у тебя в порядке, но ты чувствуешь все равно себя зажатым, потому что ты знаешь, что твое слово ничего не весит в стране, – это не очень классно", – считает Face.

Иван Дремин родился в 1997 году в Уфе. После окончания лицея поступать в высшее не стал. Face признается, что был трудным подростком и состоял на учете в полиции.

Первую песню он записал в 2015 году, а в 2016 году вышел трек "Гоша Рубчинский", который принес парню известность.

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