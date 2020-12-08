Евгения Серебренникова ради новой роли научилась драться и стрелять, но от помощи дублеров отказываться не стала

Актриса сыграла успешного частного детектива Ладу Кошкину в фильме "Роман с детективом"

В понедельник, 7 декабря, в 21:00 телеканал "Украина" показал премьерные серии детективной мелодрамы "Роман с детективом", производства компании FILM.UA Group и телеканала "Украина". Главную героиню – успешного частного детектива Ладу Кошкину в фильме сыграла актриса Евгения Серебренникова.

Актриса Евгения Серебренникова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ваша героиня Лада Кошкина – просто женщина-терминатор: она и следователь, и телохранитель, и часто выступает психологом. А как вы ее видите?

Когда я прочитала сценарий, в ней увидела себя (улыбается – Ред.). Я сразу захотела эту роль, потому что давно мечтала сыграть такую женщину. Из перечисленного не вижу ее только "терминатором". В самом начале истории Лада – несостоявшаяся женщина: не любящая, не любимая, не заботливая, не чуткая. Еще я вижу эту героиню глубоко социальной, и это очень важный момент. Ее глубоко трогают чужие судьбы, у нее очень сильное чувство справедливости.

Чем вам близка Лада?

Я хорошо понимаю ее во всем. У меня нет детей, но Лада так относится к своему сыну, как я отношусь к братьям и сестрам. И нашелся только один момент, где мы не совпали. Однажды подходит ко мне режиссер и говорит: в этой сцене ты с мамой ругаешься не как с мамой. А я смотрю на режиссера и не могу понять – что она от меня хочет? Попробовала по-другому. Она говорит: "Жень, ты сейчас ругаешься не как с мамой, а как с тетей, начальницей, сестрой…" И тут до меня доходит: я не знаю, как это – когда взрослая 35-летняя женщина ругается с мамой. Моя мама умерла, когда мне было 24 года. Я не знала, как сыграть. И мне так захотелось плакать! От жалости к себе, безусловно…

И как в итоге сыграли этот эпизод?

Я совсем не помню, чем все закончилось и как я ее сыграла, увижу потом в кино…. Видимо настолько было шокирующим то понимание, что я, мое тело, моя психика не знает этого и не узнает уже никогда.

Актриса Евгения Серебренникова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как ваша героиня ведет себя в семейных отношениях?

Нехорошо она себя ведет. И у нее есть весомое оправдание – как у всех нас, когда мы ведем себя как-то не так, как хотим. Муж моей героини – безвольный наркоман, возложивший все заботы о быте, доходе и семье на нее. И она не может быть слабой холеной женщиной, она не может себе это позволить, ей нужно делать то, что не делает ее мужчина. Если хочешь, чтобы твоя семья процветала, а мужчина не берет на себя эту нагрузку, то ее принимаешь ты. И конечно, как женщина, как мать, ты становишься не самой полноценной.

Кто-то должен быть сильным и вести…

Да, кто-то должен. У Лады такой мужчина, что никак нельзя иначе: приходится быть сильной. Мы всегда имеем выбор – можем уйти к более сильному мужчине или просто уйти. Но она не уходит. Любит. Или считает, что так правильно: мол, я же вышла замуж, дала клятву, значит, должна. Поэтому в начале фильма Лада именно такая. Собранная, сильная, жесткая, не позволяющая себе слабость.

Чему вы научились на съемках?

Я никогда не занималась борьбой. Я спортивная, занималась пилоном и паркуром, а борьбой, драками – нет, и даже пистолет держать не умею. Был случай, для одной сцены у нас было дублей десять: никак не могла нажать на курок – не срабатывал. Масштабные съемки: камера едет, выезжает машина, моя героиня замечает в ней потенциальную угрозу, отталкивает девушку, которой грозит опасность, и вот – самый пик, камера выезжает на крупный план с главной героиней. Она должна выстрелить, а у нее пистолет – чик! – и не срабатывает. И все снова... На десятый дубль ко мне подходит пиротехник и спрашивает: "А вы какой фалангой пальца нажимаете курок?" Оказывается, нужно нажимать второй фалангой, она сильнее первой. После этого сняли с первого дубля.

Актриса Евгения Серебренникова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

И было очень тяжело с борьбой. Готовиться, конечно, стоило за полгода. А в условиях съемок, сцены с драками без должной подготовки – это почти экстрим. Тебе дают элемент, который нужно осилить, и ты делаешь все, чтобы его сразу повторить. В кратчайшие сроки нужно прийти к результату хорошего уровня. Мы старались сделать все, чтобы это выглядело как надо. Но, думаю, как надо, это будет выглядеть благодаря помощи каскадеров. Безумно им благодарна. Чудесные, профессиональные ребята.

А дублеры были?

Да. Были трюки, которые я смогла сделать, а были такие, которые ни под каким предлогом не согласилась бы выполнять. Например, прыгнуть с десятиметровой высоты в воду. Я бы разбилась – не умею входить в воду и вообще в ней находиться, боюсь ее. Продержусь пять-десять минут до спасения, а потом мне судорогами сводит ноги, и я начинаю тонуть. Драки, опять-таки. Не все, но очень много элементов достались дублерам. И я считаю это правильным. У них опыт, это их профессия, они в сложный момент не причинят вред ни себе, ни партнеру. Я все время боялась, что в какой-то момент рука или нога пойдет по незапланированной траектории и партнер получит травму.

Что было самым прекрасным на площадке?

Атмосфера и люди… Наверное, это второй проект в моей жизни, где я вижу такую слаженность коллектива. Группа помогает друг другу, никто не отказывается помочь, если рядом нет того, кто должен делать те или иные обязанности. Даже наоборот, расстраиваются, что не успели вовремя и их работу сделал кто-то другой… Это так мило!

Вы знаете ритуал, когда в начале съемок разбивают тарелку? Его смысл очень велик, и мне жаль, что многие не знают, почему возникли некоторые традиции. Тарелка – это фильм, а осколки – это каждый член группы. И если не будет кого-то одного, то не будет и фильма. Тарелочка символизирует, что в кино нет главных и второстепенных – в кино все важны. И в "Романе с детективом" мне очень нравится, что все поддерживают друг друга и всегда на подхвате. Мы для того и идем в эту профессию, чтобы совместно творить.

Актриса Евгения Серебренникова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Приходилось ли вам раздеваться на съемках фильма? И как вы вообще относитесь к эротическим сценам?

Я воспитана так, что, если нужно творчеству – это нужно делать. И точка. Другое дело – как это снять. Бывает, так снимут, что совсем ай-яй-яй. Поэтому все отдельно обговаривается в райдере.

Как можно одной строкой описать, о чем "Роман с детективом"?

Это фильм не обо мне, не о Ладе. Это фильм о тех людях, в чьих жизнях она появляется, и в этот момент у них происходят какие-то кульминационные и яркие события. Но это не о Кошкиной. Это фильм о жизнях людей, к которым Кошкина заглянула.

Тем временем актриса Елена Борозенец: "Мы с мужем называем нашу дочку "женщина".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться