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"Это Гордон!": детективы "Маски" узнали в Мольфаре известного журналиста

Сегодня, 20:00

Мистический участник озадачил зрителей не на шутку

В четвертом выпуске грандиозного шоу "Маска", который мы увидели в прошлую субботу на телеканале "Украина", выступление загадочного Мольфара не на шутку зацепило звездных детективов.

Мистический участник провел обряд, в котором показал лица Олега Винника, Оли Поляковой и Павла Зиброва, после чего начал проговаривать непонятный детективам ряд имен.

У Поляковой появились первые догадки относительно того, кто бы мог прятаться за этой маской.

"Я знаю кто это! Это Дмитрий Гордон, потому что он брал интервью у всех этих людей, которых только что назвал", – заявила певица.

Мольфар на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Но само выступление Мольфара заставило всех еще раз задуматься, ведь то, как он пел хит "Нино" Олега Винника было просто поразительным. Сам артист прокомментировал исполнение своей песни так:

"Молодец! Зашифровался не по-детски! Вы знаете, что мне понравилось? У него очень крутой голос и классные движения", – сказал Олег Винник в эфире шоу "Маска".

Шоу Маска – Мольфар – Нино – смотреть выступление онлайн:

Детектив Андрей Данилко предположил, что перед ними не кто иной, как ведущий. DZIDZIO тоже отметил хорошо поставленный голос участника, который более характерен для телевизионщиков.

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А Настя Каменских пошла по своей методике и начала перебирать все возможные варианты, одним из них был актер "Реальной мистики" Андрей Дебрин. Но Оля Полякова стояла на своем: "Это Гордон!".

Оля Полякова и DZIDZIO
Фото: телеканал "Украина"

Кто на самом деле скрывается под маской мистического Мольфара и рассекретят ли его звездные детективы, мы узнаем совсем скоро.

Смотрите самое звездное и загадочное шоу на украинском телевидении "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что ранее в шоу "Маска" рассекретили еще одну звезду – кто был в костюме Павы.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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