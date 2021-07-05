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Энрике Иглесиас впервые за долгое время опубликовал фото с детьми

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
5 июля, 11:07
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Знаменитый певец редко публикует фото их с Анной Курниковой детей – Николаса, Люси и Мери. На этот раз артист поделился забавным фото с малышами на яхте

Известный испанский певец Энрике Иглесиас вместе со своей супругой, российской теннисисткой Анной Курниковой, а также их тремя детьми – двойняшками Николасом и Люси и младшей дочкой Мари живут в США. Накануне в стране отмечали День независимости, в честь которого артист решил поделиться с публикой в Instagram фото с детьми. Ранее Энрике делился фото с Мари.

На веселом кадре Энрике держит своих трехлетних детей, Николаса и Люси, на руках. Похоже, семья отправилась отдыхать на яхте.

Энрике Иглесиас показал новое фото с детьми
Энрике Иглесиас показал новое фото с детьми / Фото: instagram.com/enriqueiglesias

Многие поклонники артиста обратили внимание на не очень веселое выражение лица Николаса – похоже, мальчику не понравилась идея фотосессии. Кроме этого, фанаты Иглесиаса оставили сотни положительных комментариев к фото:

  • Нико чем-то недоволен.
  • Лучший папа!
  • Они такие красивые, рада, что вы вернулись.
  • Передозировка очаровательностью!
  • Красивая семья!
Скриншот: Instagram

Отметим, что Анна Курникова – знаменитая российская теннисистка. С популярным певцом Энрике Иглесиасом они вместе уже почти 20 лет. Пара начала свои отношения в конце 2001 года. Анна снималась в клипе у Энрике. Сейчас супруги воспитывают троих детей: двойняшек Николаса и Люси (родились в декабре 2017 года) и Мэри, которая родилась в январе 2020-го.

Ранее Максим Галкин опубликовал забавное видео с их с Аллой Пугачевой дочерью Лизой. Артист поделился кадрами, как его семилетняя дочь выразительно рассказывает стихотворение. Поклонники в восторге от нового ролика.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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