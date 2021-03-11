Эмили Ратаковски родила первенца: первое фото младенца

У модели родился сын

Американская модель Эмили Ратаковски стала мамой в первый раз. У нее родился сын. Об этом модель сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото с малышом.

"Сильвестр Аполлон Бэар присоединился к нам на Земле. Хитрец прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни", – подписала снимок Эмили.

Скриншот: Instagram

Напомним, что Эмили Ратаковски замужем за Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в 2018 году. Малыш стал их первым общим ребенком.

О беременности Эмили стало известно в октябре прошлого года. Модель не стеснялась позировать обнаженной даже накануне родов. Ранее Эмили опубликовала снимок, на котором она стоит в ванной комнате голой, прикрывая рукой грудь.

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