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Эмбер Херд впервые стала мамой (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
2 июля, 07:31
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Радостную новость о пополнении Эмбер Херд рассказала в социальных сетях, опубликовав трогательный снимок с малышкой
Актриса Эмбер Херд родила дочь
Актриса Эмбер Херд родила дочь / Фото: Getty Images, instagram.com/amberheard

Голливудская актриса Эмбер Херд, которую экс-супруг Джонни Депп обвинил в краже денег, стала мамой еще весной, но только сейчас она решила сообщить эту новость поклонникам.

У себя в Instagram актриса опубликовала первое фото малышки и рассказала, что дочку она решила назвать Уна Пейдж Херд.

"Четыре года назад я решила, что хочу ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых важных частей нашей судьбы таким образом. Я надеюсь, что мы в конце концов придем к тому, когда станет нормой не хотеть кольца ради детской кроватки. Часть меня отстаивает то, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что специфика моей работы заставляет меня контролировать это. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она начало всей моей жизни", – написала актриса.

Эмбер Херд впервые стала мамой
Эмбер Херд впервые стала мамой / Фото: instagram.com/amberheard

По данным издания Page Six актриса воспользовалась услугами суррогатной матери. Как рассказали друзья Херд, из-за проблем со здоровьем актриса сама не смогла бы выносить ребенка.

"Уна просто великолепна, а Эмбер в восторге. Она всегда хотела быть мамой, и это ее самое большое желание сбылось. Она так благодарна замечательной женщине, которая помогла Уна появится в ее жизни", – рассказали друзья.

Джонни Депп проиграл суд против Эмбер Херд – подробности в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Галь Гадот стала мамой в третий раз.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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