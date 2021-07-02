Радостную новость о пополнении Эмбер Херд рассказала в социальных сетях, опубликовав трогательный снимок с малышкой

Актриса Эмбер Херд родила дочь / Фото: Getty Images, instagram.com/amberheard

Голливудская актриса Эмбер Херд, которую экс-супруг Джонни Депп обвинил в краже денег, стала мамой еще весной, но только сейчас она решила сообщить эту новость поклонникам.

У себя в Instagram актриса опубликовала первое фото малышки и рассказала, что дочку она решила назвать Уна Пейдж Херд.

"Четыре года назад я решила, что хочу ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых важных частей нашей судьбы таким образом. Я надеюсь, что мы в конце концов придем к тому, когда станет нормой не хотеть кольца ради детской кроватки. Часть меня отстаивает то, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что специфика моей работы заставляет меня контролировать это. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она начало всей моей жизни", – написала актриса.

Эмбер Херд впервые стала мамой / Фото: instagram.com/amberheard

По данным издания Page Six актриса воспользовалась услугами суррогатной матери. Как рассказали друзья Херд, из-за проблем со здоровьем актриса сама не смогла бы выносить ребенка.

"Уна просто великолепна, а Эмбер в восторге. Она всегда хотела быть мамой, и это ее самое большое желание сбылось. Она так благодарна замечательной женщине, которая помогла Уна появится в ее жизни", – рассказали друзья.

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