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Эллиот Пейдж показал первое селфи после признания в трансгендерности

Сегодня, 14:25

Раньше актера звали Эллен

Недавно весь Голливуд удивила новость о том, что номинированная на "Оскар" звезда фильмов "Начало" и "Джуно" Эллен Пейдж объявила, что теперь она трансгендерный мужчина! Отныне при упоминании актера следует добавлять местоимение он (а в английском и "они" – they) и зовут Пейдж Эллиот.

После этого прошло меньше месяца и Пейдж вышел на связь, поблагодарив всех своих поклонников и коллег за огромную поддержку.

"От всего сердца благодарю вас. Ваша любовь и поддержка были величайшим подарком. Оставайся в безопасности. Будьте рядом друг с другом. Увидимся в 2021 году", – написал актер.

Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Фото: instagram.com/elliotpage

Эллиот также призвал поддержать сообществ и горячую линию для трансгендеров в США.

Отметим, что до объявления о трансгендерности Эллиот (тогда еще Эллен) заявляла, что она лесбиянка, а позже связала себя узами брака со своей возлюбленной.

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Эллен Пейдж трансгендер
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