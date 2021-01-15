Александр Эллерт показал будущих детей с Ксенией Мишиной – фото

Победитель "Холостячки" решил пофантазировать

Александру Эллерту удалось завоевать сердце не только "Холостячки" Ксении Мишиной, но и поладить с ее сыном Платоном. Теперь победитель популярного проекта заговорил об общих детях с актрисой.

В InstaStories он опубликовал картинку, как бы выглядели сын и дочка пары. С помощью приложения Эллерт совместил свое фото и Ксении.

"Как будут выглядеть дети Эллерта и Мишиной" – написал Александр.

Стоит отметить, что мы тоже фантазировали и представляли, как будут выглядеть дети Ксении Мишиной и ее избранника. Правда, тогда мы не еще не знали имя победителя.

Напомним, что у Александра Эллерта есть 13-летняя дочь Эля, а у Ксении Мишиной – восьмилетний сын Платон.

Ранее Александр Эллерт ответил на популярный вопрос, был ли секс на проекте. Также победитель "Холостячки" объяснил, почему до сих пор не познакомил родителей с Ксенией.

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