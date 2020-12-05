Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В белом платье и любимом украшении: впервые Елизавета II провела онлайн-аудиенцию

Сегодня, 13:18

Из-за коронавируса королева не может принимать высокопоставленных гостей у себя во дворце

Коронавирус учит приспосабливаться к новой реальности. Теперь не только показы онлайн, но и королева Елизавета II начала проводить виртуальные аудиенции. Об этом сообщает People.

Прибывших в Букингемский дворец послов британская королева поприветствовала по видеочату из Виндзорского замка, где она сейчас живет.

В белом платье и своем любимом жемчужном ожерелье Елизавета II, сидя перед экраном компьютера, провела свою первую виртуальную аудиенцию с послом Венгрии Ференцем Кумином, послом Грузии Софи Кацарава и послом Восточного Тимора – Жилем да Коста.

Британська королева почала проводити віртуальні аудієнції
Британська королева почала проводити віртуальні аудієнції
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Британская королева начала проводить виртуальные аудиенции
Британская королева начала проводить виртуальные аудиенции
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Британская королева начала проводить виртуальные аудиенции
Британская королева начала проводить виртуальные аудиенции
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Британская королева начала проводить виртуальные аудиенции
Британская королева начала проводить виртуальные аудиенции
Фото: instagram.com/theroyalfamily

С марта месяца королева не была в Букингемском дворце. Также в этом году Елизавета II и принц Филипп впервые за 33 года не будут проводить рождественские праздники с семьей в Сандрингемском дворце.

Ранее мы рассказывали, как в этом году будет выглядеть рождественская елка в Виндзорском замке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Для Елизаветы II изготовят "антивирусные" перчатки 73-я годовщина свадьбы: Елизавета II и принц Филипп на милом фото рассматривают открытку от правнуков
Елизавета II
Реклама

Новости партнеров

Флешмоб стюардес, які зачиняють багажні полиці ногами
Флешмоб стюардес, які зачиняють багажні полиці ногами
Гаряча Дуа Ліпа потішила фанів еротичним знімком
Гаряча Дуа Ліпа потішила фанів еротичним знімком
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Год Быка: Что готовит нам символ 2021 года и как его встретить
Год Быка: Что готовит нам символ 2021 года и как его встретить

Популярные статьи

Сегодня, 05:56Психология

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Овнам лучше заняться делами, а Тельцам – насладиться победами

Вчера, 23:38Шоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в седьмом выпуске

Вчера, 14:40Шоу-бизнес

Ксения Мишина прокомментировала "слив" в Сеть победителя "Холостячки"

Вчера, 14:02Events

Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Вчера, 11:38Events

Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Вчера, 11:18Fun

Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:22Психология

Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

Вчера, 05:05Events

4 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 декабряШоу-бизнес

"Холостячка" Ксения Мишина о Саше Эллерте: "Когда были вместе, забывала обо всем"

3 декабряFun

Украинка похвасталась "самыми большими скулами в мире" (фото)

3 декабряFood

Как правильно варить свеклу, чтобы сохранить витамины

3 декабряШоу-бизнес

Передозировка "Виагрой": 73-летнего Бари Алибасова госпитализировали

3 декабряEvents

Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

3 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 3 декабря: Тельца невозможно будет переслушать, а Близнецов все раздражает

2 декабряFood

Что приготовить из нута: ТОП-5 рецептов вкусных и полезных блюд

2 декабряШоу-бизнес

Скандальный российский блогер провел прямой эфир с мертвой девушкой (видео 18+)

Новости партнеров

Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Меню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл
Меню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл
Умерла популярная актриса Акимова: ее нашли обнаженной в квартире
Умерла популярная актриса Акимова: ее нашли обнаженной в квартире
42-летняя Анфиса Чехова в купальнике назвала свой вес
42-летняя Анфиса Чехова в купальнике назвала свой вес
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Как шашлык. Три рецепта необычных блюд из баклажанов
Как шашлык. Три рецепта необычных блюд из баклажанов
Ідеальний сніданок: як приготувати гарячі супербутерброди
Ідеальний сніданок: як приготувати гарячі супербутерброди
Как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров
Как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять