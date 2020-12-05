В белом платье и любимом украшении: впервые Елизавета II провела онлайн-аудиенцию

Из-за коронавируса королева не может принимать высокопоставленных гостей у себя во дворце

Коронавирус учит приспосабливаться к новой реальности. Теперь не только показы онлайн, но и королева Елизавета II начала проводить виртуальные аудиенции. Об этом сообщает People.

Прибывших в Букингемский дворец послов британская королева поприветствовала по видеочату из Виндзорского замка, где она сейчас живет.

В белом платье и своем любимом жемчужном ожерелье Елизавета II, сидя перед экраном компьютера, провела свою первую виртуальную аудиенцию с послом Венгрии Ференцем Кумином, послом Грузии Софи Кацарава и послом Восточного Тимора – Жилем да Коста.

Британська королева почала проводити віртуальні аудієнції Фото: instagram.com/theroyalfamily

Британская королева начала проводить виртуальные аудиенции Фото: instagram.com/theroyalfamily

Британская королева начала проводить виртуальные аудиенции Фото: instagram.com/theroyalfamily

Британская королева начала проводить виртуальные аудиенции Фото: instagram.com/theroyalfamily

С марта месяца королева не была в Букингемском дворце. Также в этом году Елизавета II и принц Филипп впервые за 33 года не будут проводить рождественские праздники с семьей в Сандрингемском дворце.

Ранее мы рассказывали, как в этом году будет выглядеть рождественская елка в Виндзорском замке.

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