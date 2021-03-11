Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Елизавета II лично позвонит принцу Гарри после скандального интервью Опре

Сегодня, 12:21

Королева намерена взять ситуацию в свои руки

Королева Великобритании Елизавета II намерена позвонить своему внуку, принцу Гарри, после его с Меган Маркл скандального интервью Опре Уинфри. Об этом сообщает The Daily Mail.

Поскольку вся королевская семья находится в шоке от громких заявлений Гарри и Меган, королева решила взять ситуацию в свои руки: она запретила своим официальным представителям обсуждать ситуацию с интервью публично – поэтому пока что королевская семья не будет делать новых заявлений.

Елизавета II и принц Гарри
Елизавета II и принц Гарри
Фото: Getty Images

Ожидается, что в ближайшие дни Елизавета II и принц Гарри будут говорить по телефону. Королева позвонит внуку в Калифорнию, для того чтобы лично и без свидетелей поговорить с ним о последних событиях.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри дали большое откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Во время беседы они рассказали о тяжелых отношениях Гарри с братом (принцем Уильямом) и отцом (принцем Чарльзом), а также обвинили одного из членов британской королевской семьи в расизме по отношению к Меган Маркл – у отца Меган ирландские и голландские корни, а мать Маркл – афроамериканка.

Королевская семья нередко попадала в шумные скандалы. Подробнее – читайте в нашей подборке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Беременная сестра Кейт Миддлтон покаталась на самокате с сыном: фото У интервью Меган и Гарри рекорд по просмотрам: в чем резонанс и что будет с британской монархией Бейонсе оставила личное послание для Меган Маркл на своем сайте после резонансного интервью
принц Гарри королевская семья Меган Маркл королева Елизавета II
Реклама

Новости партнеров

Девушка Сватка – одна из самых сексуальных пассий в футболе
Девушка Сватка – одна из самых сексуальных пассий в футболе
Популярная певица показала постельное фото
Популярная певица показала постельное фото
Легкоатлетка, которая стирает грань между спортсменкой и моделью
Легкоатлетка, которая стирает грань между спортсменкой и моделью
Чому небезпечно носити одноразову маску кілька днів
Чому небезпечно носити одноразову маску кілька днів

Популярные статьи

Сегодня, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

Вчера, 17:58Вкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

Вчера, 14:29Звездно

Тяжело говорит и дышит: новые подробности о состоянии Григория Чапкиса

Вчера, 13:30Звездно

Дочь Оли Поляковой госпитализировали

Вчера, 10:26Вкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

Вчера, 08:36Звездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

Вчера, 05:47Психо

Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе

9 мартаЗвездно

В Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление

9 мартаЗвездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

9 мартаВкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

9 мартаЗвездно

Сын Чапкиса опубликовал новое видео с отцом: "Господи, помоги ему"

9 мартаЗвездно

Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

9 мартаЗвездно

Елена Зеленская в трендовом пальто пришла с цветами к памятнику Шевченко (фото)

9 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 9 марта: Рака ждут неожиданности, а Львы будут полны энергии

8 мартаЗвездно

"А была такая любовь": Киркорова раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта

8 мартаВкусно

Масленица-2021: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

Новости партнеров

Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото
Главная красотка кулачных боев продает свои откровенные фото
Апетитний курячий рулет: як приготувати соковите м'ясо з начинкою
Апетитний курячий рулет: як приготувати соковите м'ясо з начинкою
В Сети бурно обсуждают новое фото Тины Кароль
В Сети бурно обсуждают новое фото Тины Кароль
Названо самое опасное сопутствующее заболевание при COVID-19
Названо самое опасное сопутствующее заболевание при COVID-19
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
5 шагов к улучшению своего психического здоровья
Мішина розповіла про позитивний вплив аб’юзивних стосунків
Мішина розповіла про позитивний вплив аб’юзивних стосунків

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять