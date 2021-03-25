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Секс-символ 90-х EL Кравчук рассказал о съемках в порно-сказке и других экспериментах

Сегодня, 17:15

Артист готов снова вернуться на большую сцену

Секс-символ 90-х, украинский певец EL Кравчук, который встретил Новый год с Андреем Данилко, возвращается на большую сцену. Артист уже устроил онлайн-концерт и готовит турне. И для этого он готов на самые смелые экспертименты, включая даже съемку в порно-сказке. О своем новом имидже и возвращении EL Кравчук рассказал эксклюзивно "Зіркоманії".

EL Кравчук
EL Кравчук
Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

В 90-е годы EL Кравчук входил в тройку главных секс-символов Украины вместе с Юрием Юрченко и Александром Пономаревым. Но через какое-то время наступило вокальное затишья и теперь артист готов снова показать себя зрителю. Как раз в свой 44-й день рождения, который EL Кравчук отпраздновал 17 марта, артист представил новый альбом "Порошок любви".

"Что сейчас модно? Модно cейчас конец 90х – начало 2000ных. Естественно я возвращаюсь к этому стилю, в том числе. Но мы скорее иронизируем в новом альбоме над стилем того времени", – рассказал певец.

По словам артиста, он попробовал себя в новом стиле – дип-хаус (атмосферный поджанр хаус-музыки, – ред.). Несколько новых треков EL Кравчука будут именно в новом стиле.

Но самое пикантное из того, что пробовал артист – роль в порно-сказке. Это проект фотографа Леси Мальской, для участия в котором певцу пришлось раздеться.

"Мне позвонили и сказали – приглашаем сняться в порносказке. В какой порно-сказке? Это проект коллаборация художников и музыкантов. Это были совершенно безобидные фото. Но это яркое название привлекло внимание очень сильно", – поделился EL Кравчук.

Смотрите полное интервью с EL Кравчук в ролике:

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