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Эктор Хименес-Браво признался, что трижды пытался покончить с собой

Сегодня, 18:39

Кулинар сделал шокирующее признание

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который недавно показал трогательную встречу с мамой, признался, что три раза пытался покончить с собой.

Такое признание известный кулинар сделал в Instagram рамках проекта "Сильный". Он рассказал, что у него были сложные отношения с отцом и братом.

"Отцу с братом нравилось насмехаться над тем, как я выгляжу. Я был очень худой. Как я выглядел, как двигался, как бегал в футбол, что бы ни делал – всегда были насмешки. Я был как клоун для них", – поделился болезненными воспоминаниями кулинар.

Эктор рассказал, что ненавидел семейные встречи.

"Я был в отчаянии, очень много плакал и не мог понять, почему так происходит. Почему так много давления? Я трижды пытался покончить с собой", – признался Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Кулинарию Хименес-Браво начал изучать, чтобы доказать отцу, что он сможет самостоятельно добиться успеха.

"Но когда карьера пошла вверх, я уже забыл об этом. Я начал просто наслаждаться по максимуму своим искусством, своей работой", – рассказал кулинар.

Эктор не общался с отцом 20 лет, пока тот не позвонил сам сыну, чтобы извиниться за все.

"Он признал, что не являлся частью моей жизни и никогда не интересовался мной. В тот момент я подумал, что много лет об этом мечтал, а сейчас его голос заставил меня вспомнить все те вещи, о которых я хотел забыть", – рассказала Хименес-Браво.

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