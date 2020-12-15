"Экстрим и любовь": Юлия Санина показала романтические фото с мужем из Египта
Юлия отдыхает после напряженных месяцев на "Танцях з зірками"
Фронтвумен группы THE HARDKISS и финалистка шоу "Танці з зірками" Юлия Санина, которая недавно высказалась о выступлениях украинских артистов в России, опубликовала новые кадры из отпуска.
На своей странице в Instagram появились несколько снимков, на которых Юлия позирует со своим супругом Валом Бебко.
Похоже, что парочка любит экстремальный отдых. На снимках они позируют в шлемах для катания на джипах и квадроциклах, а также в клетчатых арафатках.
"Какие вы крутые", "Очень круто", "Красивые", "Классные такие", "Экстрим и любовь", – пишут поклонники группы в комментариях.
Напомним, Юлия Санина рассказала о дружбе с Тиной Кароль. После того, как Юлия и Тина записали совместную песню "Вільна", они очень сблизились.
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