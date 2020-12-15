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"Экстрим и любовь": Юлия Санина показала романтические фото с мужем из Египта

Сегодня, 18:51

Юлия отдыхает после напряженных месяцев на "Танцях з зірками"

Фронтвумен группы THE HARDKISS и финалистка шоу "Танці з зірками" Юлия Санина, которая недавно высказалась о выступлениях украинских артистов в России, опубликовала новые кадры из отпуска.

На своей странице в Instagram появились несколько снимков, на которых Юлия позирует со своим супругом Валом Бебко.

Юлия Санина с мужем Валом
Юлия Санина с мужем Валом
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Похоже, что парочка любит экстремальный отдых. На снимках они позируют в шлемах для катания на джипах и квадроциклах, а также в клетчатых арафатках.

Юлия Санина с мужем Валом
Юлия Санина с мужем Валом
Фото: instagram.com/the_hardkiss

"Какие вы крутые", "Очень круто", "Красивые", "Классные такие", "Экстрим и любовь", – пишут поклонники группы в комментариях.

Напомним, Юлия Санина рассказала о дружбе с Тиной Кароль. После того, как Юлия и Тина записали совместную песню "Вільна", они очень сблизились.

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The Hardkiss Юлия Санина
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