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Экс-юрист Трампа и 2020 год: кого и за что наградили "Золотой малиной"

Сегодня, 00:29

Рекордсменом антипремии в этом году стал режиссерский дебют австралийской певицы Сии, фильм которой отметился сразу в трех номинациях

В США в субботу, 24 апреля, прошла виртуальная церемония антипремии "Золотая малина-2021", которую традиционно вручают накануне "Оскара" за сомнительные достижения в сфере кино. Изюминкой нынешнего мероприятия стало присуждение антинаграды прошлому году.

Об этом сообщает BBC.

Рекордсменом нынешней "Золотой малины" стал режиссерский дебют австралийской певицы Сии, ее фильм "Музыка" отметился сразу в трех номинациях. Правда, худшим фильмом стал все-таки не он, а документалка "Абсолютное доказательство", в котором утверждается, что на президентских выборах 2020 года были подлоги.

Также в двух номинациях засветился бывший юрист экс-президента Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который сыграл небольшую роль в картине "Следующий фильм о Борате".

Полный список призеров "Золотой малины 2021" выглядит так:

  • худший фильм – "Абсолютное доказательство";
  • худший актер – Майк Линделл, "Абсолютное доказательство";
  • худшая актриса – Кейт Хадсон, "Музыка";
  • худшая актриса второго плана – Мэдди Зиглер, "Музыка";
  • худший актер второго плана – Руди Джулиани, "Следующий фильм о Борате";
  • худший актерский дуэт – Руди Джулиани и застежка-молния на его брюках "Следующий фильм о Борате";
  • худший режиссер – Сия, "Музыка";
  • худший римейк, плагиат или сиквел – "Дулиттл";
  • худший сценарий – "365 дней";
  • особый приз – 2020 год – как худший календарный год всех времен.

Мы также рассказывали, чего ждать от Оскара-2021: кто победит, must-see фильмы и почему Украина снова не номинирована.

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кино премия Золотая малина
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